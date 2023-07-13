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В Ростове-на-Дону произошло ЧП с военным самолетом АН-72

13 июля 2023, 12:50
Фото: ТГ канал cheRostov
В Ростове-на-Дону упал военный самолет АН-72
В Ростове-на-Дону 13 июля стало известно, что на территории города произошло ЧП с военным самолетом, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что на днях в Ростове-на-Дону произошло ЧП с военным самолетом АН-72.

По предварительной информации, транспортник, относящийся к морской авиации, заходил на посадку, однако отскочил от полосы и «клюнул» носом в грунт, повредив переднюю стойку шасси. Управление полетом осуществлялось, по неофициальной информации, мужчиной и женщиной пилотами.

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СМИ уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал, а у самолета зафиксировали лишь незначительные механические повреждения.

Информация об инциденте пока не получила официального подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источников, данные будут уточняться.

Ранее стало известно, что Ростовская область может остаться без «кукурузников» из-за недостатка запчастей.

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