По предварительной информации, транспортник, относящийся к морской авиации, заходил на посадку, однако отскочил от полосы и «клюнул» носом в грунт, повредив переднюю стойку шасси. Управление полетом осуществлялось, по неофициальной информации, мужчиной и женщиной пилотами.