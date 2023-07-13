Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники объявил, что на днях в Ростове-на-Дону произошло ЧП с военным самолетом АН-72.
По предварительной информации, транспортник, относящийся к морской авиации, заходил на посадку, однако отскочил от полосы и «клюнул» носом в грунт, повредив переднюю стойку шасси. Управление полетом осуществлялось, по неофициальной информации, мужчиной и женщиной пилотами.
СМИ уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал, а у самолета зафиксировали лишь незначительные механические повреждения.
Информация об инциденте пока не получила официального подтверждения в Минобороны РФ или других компетентных источников, данные будут уточняться.
Ранее стало известно, что Ростовская область может остаться без «кукурузников» из-за недостатка запчастей.