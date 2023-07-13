Однако сейчас, по данным авторов канала, в «Тихом Доне» открыли продуктовую базу «Бум». Несмотря на это данные на картах систем «Яндекс» и «2ГИС» пока не обновились, а потому на них указано, что магазин продолжит работы до 22.30 мск.