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В Ростове объявили о закрытии премиум-супермаркета «Тихий Дон»

13 июля 2023, 16:09
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове объявили о закрытии премиум-супермаркета «Тихий Дон»
В Ростове прекратил свое существование супермаркет «Тихий Дон» в здании речного вокзала, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В четверг, 13 июля, Telegram-канал «Тютина» объявил о закрытии супермаркета «Тихий Дон», расположенного в здании речного вокзала на улице Береговой, 10. В течение многих лет он считался одним из магазинов, где можно было купить премиальные товары и разные диковинки вроде заграничных снеков, оленины, редкого чая и растительных масел, а также алкоголя.

Однако сейчас, по данным авторов канала, в «Тихом Доне» открыли продуктовую базу «Бум». Несмотря на это данные на картах систем «Яндекс» и «2ГИС» пока не обновились, а потому на них указано, что магазин продолжит работы до 22.30 мск.

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Официального подтверждения информации о закрытии магазина пока не поступило, а потому причины такого решения неизвестны. Данные уточняются.

«Там всегда можно было какую-нибудь заморскую еду попробовать, которой больше нигде не было, олдовый „Доктор Пеппер“, колу в маленьких стеклянных бутылочках, снеки какие-то японские», — с тоской заметили ростовчане

«Это магазин из 90-х.Морально устаревший. Удивляюсь, как он просуществовал столько лет», — добавили комментаторы.

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