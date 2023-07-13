Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В Ростовской области цены на литр бензина в среднем увеличились на два рубля за последний год, об этом сообщили данные Росстата.
В настоящий момент средняя цена на литр бензина в Ростовской области составляет около 53,9 рубля. Это на два рубля выше той цены, что зафиксировали в 2022 году.
Так, например, в Ростовской области в 2023 году литр АИ-92 можно купить за 49,24 рубля, год назад средняя цена на этот тип топлива составляли 47,7 рубля.
АИ-95 также подорожал за год на два рубля — с 53,02 до 55,13 рубля за литр. Средняя стоимость дизеля выросла на три рубля до 55,5 рубля за литр.
При этом, если смотреть на общероссийские цены на топливо, дончанам заправить машину обходиться на рубль дороже, чем жителям других регионов. Исключение составляет Севастополь, где автомобилистам приходится платить по 58,17 рубля за литр бензина.
Администрация Ростова-на-Дону объявила, что после реконструкции ливневой канализации удастся решить проблему регулярных подтоплений улицы Малиновского во время дождей.
В настоящий момент во время сильных дождей улицу приходится перекрывать из-за быстрого подъема уровня воды, однако власти нашли решение проблемы — требуется реконструировать систему отвода ливневых стоков.
Проблему планируют решить в рамках масштабной реконструкции ливневок в границах Бассейна №1. Проект реконструкции обещают подготовить до конца 2023 года.
Как только будет готова проектная документация — власти смогут обсудить вопрос финансирования объекта.
СМИ сообщили, что в Ростове-на-Дону на территории аэродрома Центрального в районе Военведа произошло ЧП с участием военного самолета.
Портал 1Rnd, что военный самолет АН-72, который относится к морской авиации, зашел на посадку, однако отскочил от полосы, после чего врезался носом в грунт.
По неофициальной информации, за штурвалом находились мужчина и женщина пилоты, а само ЧП произошло из-за высокой скорости судна.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, однако самолету требуется починка передней стойки шасси и устранение незначительных механических повреждений.
Информация об этом пока не получила официального подтверждения от МО РФ, данные уточняются.