Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Напомним, что во время сильных дождей дороги на этой улице скрываются под водой. Из-за этого ее начали перекрывать во время ливней.
Теперь стало известно, что проблема решается, но придется провести реконструкцию.
«Проблема решается в рамках проекта по реконструкции ливневой канализации в границах Бассейна 1. Проект должны быть подготовлен в этом году», — уточнили в администрации.
Отмечается, что после этого будут принимать решение о финансировании.
Ранее ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя.