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В Ростове реконструируют ливневку на участке Малиновского, который постоянно топит

13 июля 2023, 08:46
Фото: rostov-gorod.ru
Власти рассказали, как решат проблему подтопления Малиновского в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону реконструкция ливневой канализации позволит решить проблему подтопления улицы Малиновского, сообщили в городской администрации.

Напомним, что во время сильных дождей дороги на этой улице скрываются под водой. Из-за этого ее начали перекрывать во время ливней.

Теперь стало известно, что проблема решается, но придется провести реконструкцию.

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«Проблема решается в рамках проекта по реконструкции ливневой канализации в границах Бассейна 1. Проект должны быть подготовлен в этом году», — уточнили в администрации.

Отмечается, что после этого будут принимать решение о финансировании.

Ранее ростовчане заявили о вони и затопленных дорогах после дождя.

#Происшествие#Ростов-на-Дону#Подтопление#Малиновский#Реконструкция#Ливневая канализация#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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