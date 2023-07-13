rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Изображение материала

В Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»

13 июля 2023, 09:01
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Власти Ростова заверили, что решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»
Водоснабжение восстановили в СНТ «Урожай» в Ростове, сообщили в администрации города.

В Ростове 9 и 10 июля водоснабжение отсутствовало в СНТ «Урожай» в Октябрьском районе города. Там вышел из строя частотный преобразователь насосной станции. До разрешения проблемы власти муниципалитета осуществляли подвоз воды на территорию СНТ. На место выезжали также представители Ростовводоканала, администрации города, министерств энергетики и ЖКХ.

Массовые отключения горячей воды ожидаются в Ростове-на-Дону с 24 июля
Узнать подробнее

11 июля неполадки в работе насосной станции удалось устранить. Как заверяют власти, вода вернулась в краны местных жителей еще вчера, 12 июля.

Тем временем тысячи жителей Зернограда живут без воды уже пятые сутки.

Читайте также:
Тысячи жителей Зернограда живут без воды уже пятые суткиСпасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в РостовеВласти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
#Виктория Прутковская#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Общество#Город#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону#Зерноград#Ростовская область#Администрация Ростова#СНТ в Ростове#Отключение воды в Ростове#ЖКХ в Ростове#Проблемы ЖКХ#Услуги ЖКХ#ЖКХ#Ростовводоканал
Подпишитесь
В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и хотят потратить миллиарды на ливневки
Вчера, 16:36
Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО
Вчера, 17:42
Чрезвычайные ситуации в июле спрогнозировали в Ростовской области
Вчера, 16:31
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Вчера, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Вчера, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Вчера, 15:02