В Ростове 9 и 10 июля водоснабжение отсутствовало в СНТ «Урожай» в Октябрьском районе города. Там вышел из строя частотный преобразователь насосной станции. До разрешения проблемы власти муниципалитета осуществляли подвоз воды на территорию СНТ. На место выезжали также представители Ростовводоканала, администрации города, министерств энергетики и ЖКХ.