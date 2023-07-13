Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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В Ростове 9 и 10 июля водоснабжение отсутствовало в СНТ «Урожай» в Октябрьском районе города. Там вышел из строя частотный преобразователь насосной станции. До разрешения проблемы власти муниципалитета осуществляли подвоз воды на территорию СНТ. На место выезжали также представители Ростовводоканала, администрации города, министерств энергетики и ЖКХ.
11 июля неполадки в работе насосной станции удалось устранить. Как заверяют власти, вода вернулась в краны местных жителей еще вчера, 12 июля.
Тем временем тысячи жителей Зернограда живут без воды уже пятые сутки.