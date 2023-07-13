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В Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой

13 июля 2023, 13:43
Фото: ТГ канал etorostov
В Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой
В Ростове в Пролетарском районе в многолетней луже утонула ГАЗель компании «Тавр», об этом рассказали в местном Telegram-канале.

В четверг, 13 июля, около 12.00 мск в Ростове на территории Пролетарского района на пересечении переулка Энергетиков с проспектом Шолохова произошло ДТП.

ГАЗель, принадлежащая компании «Тавр», въехала в многолетнюю лужу на выезде к площади Энергетиков и утонула по решетку радиатора, провалившись в глубокую лужу передними колесами.

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Фото: ТГ канал etorostov

По словам читателей Telegram-канала «Это Ростов!», они неоднократно обращались за помощью с заменой дорожного покрытия в администрацию, однако их просьбы остаются без ответа, а яма продолжает превращаться в озеро во время дождей, создавая опасность для автомобилистов.

«По Александровке вообще жесть что творится после дождя, уплыло все: и латки, и щебенка», «Как-то по-тавровски получилось», — прокомментировали произошедшее ростовчане.

Ранее в Ростове спасли человека, которого едва не утянуло в ливневую канализацию в центре города.

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