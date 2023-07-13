В Ростове в многолетней луже утонула ГАЗель с колбасой

По словам читателей Telegram-канала «Это Ростов!», они неоднократно обращались за помощью с заменой дорожного покрытия в администрацию, однако их просьбы остаются без ответа, а яма продолжает превращаться в озеро во время дождей, создавая опасность для автомобилистов.