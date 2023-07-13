Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:59
Транспорт с кондиционерами закупили в лизинг, всего на эти цели выделили 625 миллионов рублей. Платежи по лизингу будут идти пять лет — до лета 2028 года.
Автобусы начнут работать на маршрутах №94, 96 «ГПЗ-10 — Сельмаш», их выведут на линию 1 августа. В транспорте предусмотрели кондиционеры и антивандальные сидения.
«В общей сложности на двух маршрутах будут работать 38 автобусов», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.