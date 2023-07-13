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В Ростове закуплены новые автобусы за 625 млн для маршрутов 94 и 96

13 июля 2023, 05:56
В Ростове-на-Дону приобрели 25 автобусов, которые выведут на городские маршруты, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Транспорт с кондиционерами закупили в лизинг, всего на эти цели выделили 625 миллионов рублей. Платежи по лизингу будут идти пять лет — до лета 2028 года.

Автобусы начнут работать на маршрутах №94, 96 «ГПЗ-10 — Сельмаш», их выведут на линию 1 августа. В транспорте предусмотрели кондиционеры и антивандальные сидения.

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«В общей сложности на двух маршрутах будут работать 38 автобусов», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области автобусы вручили 16 многодетным семьям. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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