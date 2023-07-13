В Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Портал «Городской репортер» объявил, что на Avito появилось объявление о продаже детского сада, расположенного в Октябрьском районе на улице Белоусова, 16. Площадь трехэтажного здания составляет больше шести тысяч квадратных метров, оно рассчитано на прием 280 воспитанников. Застройщик оценил здание в 485 миллионов рублей.
По словам представителей компании-застройщика, они должны были построить здание в рамках обеспечения объектами социальной инфраструктуры строящегося района, позднее детский сад должен был выкупить город, однако этого не произошло.
«В настоящий момент готовится передача дошкольного учреждения в аренду муниципалитету до момента изыскания денежных средств для выкупа садика», — цитирует застройщика издание Dоnnеws.
Ранее стало известно, что рядом с торговым центром «Мега» собираются построить новый жилой район.