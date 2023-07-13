В Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей

Портал «Городской репортер» объявил, что на Avito появилось объявление о продаже детского сада, расположенного в Октябрьском районе на улице Белоусова, 16. Площадь трехэтажного здания составляет больше шести тысяч квадратных метров, оно рассчитано на прием 280 воспитанников. Застройщик оценил здание в 485 миллионов рублей.