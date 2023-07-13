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В Ростовской области при участии ДОМ. РФ построят 200 тысяч квадратных метров жилья

13 июля 2023, 12:34
Фото: ДОМ.РФ
ДОМ.РФ проведет аукционы на право заключения договоров комплексного развития территорий (КРТ) по участкам в Ростовской области. В Новочеркасске и Ростове-на-Дону планируют построить в общей сложности 200 тыс. кв. метров жилья.

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону градостроительный потенциал участка площадью 32,8 гектара составляет около ста пятидесяти тысяч квадратных метров жилья. Он находится рядом с улицей Петренко. Окружение представлено частной малоэтажной застройкой и современной многоэтажной жилой застройкой. В рамках реализации проекта КРТ планируется строительство многоэтажных домов высотой до двадцати двух этажей, размещение объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, а также обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — десять с половиной лет. Подать заявки на участие в торгах можно до седьмого августа. Аукцион запланирован на одиннадцатое августа. Начальная цена права заключения договора КРТ — 13,95 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ

В Новочеркасске инвесторам предлагают участок площадью 18,8 гектара под строительство не меньше сорока пяти тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Он расположен по адресу: пер. Спасский, д. 7. Окружение представлено индивидуальными жилыми домами. Рядом находится конный клуб. В двух километрах — роща «Красная весна». В рамках договора о КРТ на участке будут построены индивидуальные или малоэтажные жилые дома. Также здесь планируется размещение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, предусмотрено благоустройство и озеленение территорий, строительство детских и спортивных площадок. Срок реализации проекта — семь лет.

Заявки на участие в аукционе можно подать до четырнадцатого августа. Торги запланированы на восемнадцатое августа. Начальная цена права заключения договора КРТ — 6,03 млн рублей.

Застройку обеих территорий рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ, а также с соблюдением зелёного стандарта для многоквартирного жилья, действующего с ноября 2022 года.

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