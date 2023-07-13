В Ростовской области при участии ДОМ. РФ построят 200 тысяч квадратных метров жилья

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону градостроительный потенциал участка площадью 32,8 гектара составляет около ста пятидесяти тысяч квадратных метров жилья. Он находится рядом с улицей Петренко. Окружение представлено частной малоэтажной застройкой и современной многоэтажной жилой застройкой. В рамках реализации проекта КРТ планируется строительство многоэтажных домов высотой до двадцати двух этажей, размещение объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, а также обустройство детских и спортивных площадок, благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта — десять с половиной лет. Подать заявки на участие в торгах можно до седьмого августа. Аукцион запланирован на одиннадцатое августа. Начальная цена права заключения договора КРТ — 13,95 млн рублей.