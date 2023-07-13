Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашло поставщика, который организует эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский» в хуторе Старозолотовском за 4,9 миллиона рублей. Контракт будет действовать с момента подписания до 1 ноября 2023 года.
Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит не только разработать логотипы и брендированную продукцию к фестивалю, но также подготовить сценарий мероприятий, включив в него работу дегустационной комиссии по определению органолептических показателей вина, церемонию награждения победителей конкурса вин, мастер-классы, розыгрыши, обустроить фотозоны, установить арт-объекты винодельческой тематики, шатры и провести еще десятки видов работ, необходимых для проведения фестиваля.
Фестиваль будет идти практически два месяца — с 1 сентября по 29 октября, за это время гости мероприятия смогут принять участие в дегустациях десятков вин донского производства и отведать блюда и закуски местной кухни. К началу фестиваля подрядчику необходимо снять документальный фильм об истории винодельческой отрасли Ростовской области.
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