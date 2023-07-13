Согласно материалам закупки, подрядчику предстоит не только разработать логотипы и брендированную продукцию к фестивалю, но также подготовить сценарий мероприятий, включив в него работу дегустационной комиссии по определению органолептических показателей вина, церемонию награждения победителей конкурса вин, мастер-классы, розыгрыши, обустроить фотозоны, установить арт-объекты винодельческой тематики, шатры и провести еще десятки видов работ, необходимых для проведения фестиваля.