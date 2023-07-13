В Ростовской области средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей в 2026 году

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Портал 161.py со ссылкой на базовый прогноз соцэкономразвития Ростовской области на 2024–2026 годы сообщил, что в ближайшие несколько лет среднемесячная номинальная оплата труда дончан может вырасти до 61,8 тысячи рублей. При этом в 2023 году жители Ростовской области должны в среднем получать около 50,2 тысячи рублей за свой труд.
В прогнозе донского правительства есть два варианта прогноза, а именно консервативный и базовый. Согласно консервативному, через три года средняя зарплата дончан должна будет вырасти до 60,8 тысячи рублей, у персонала в организациях у ИП и физических лиц средний уровень зарплат составит около 46,7 тысячи рублей. Базовый прогноз установил зарплатный уровень гораздо ниже консервативного — до 47,5 тысячи рублей.
При этом, согласно последним данным, в настоящий момент сотрудники у индивидуальных предпринимателей получают 38,6 тысячи рублей.
Ранее в Ростовской области представили прогноз о росте бедности в регионе.