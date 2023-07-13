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В Ростовской области средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей в 2026 году

13 июля 2023, 15:14
Фото: Midjourney
В Ростовской области средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей в 2026 году
В Ростовской области средний уровень зарплат населения может вырасти до 62 тысяч рублей в течение следующих трех лет, об этом сообщили местные СМИ.

Портал 161.py со ссылкой на базовый прогноз соцэкономразвития Ростовской области на 2024–2026 годы сообщил, что в ближайшие несколько лет среднемесячная номинальная оплата труда дончан может вырасти до 61,8 тысячи рублей. При этом в 2023 году жители Ростовской области должны в среднем получать около 50,2 тысячи рублей за свой труд.

В прогнозе донского правительства есть два варианта прогноза, а именно консервативный и базовый. Согласно консервативному, через три года средняя зарплата дончан должна будет вырасти до 60,8 тысячи рублей, у персонала в организациях у ИП и физических лиц средний уровень зарплат составит около 46,7 тысячи рублей. Базовый прогноз установил зарплатный уровень гораздо ниже консервативного — до 47,5 тысячи рублей.

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При этом, согласно последним данным, в настоящий момент сотрудники у индивидуальных предпринимателей получают 38,6 тысячи рублей.

Ранее в Ростовской области представили прогноз о росте бедности в регионе.

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