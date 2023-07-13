В Ростовской области средние зарплаты могут вырасти до 62 тысяч рублей в 2026 году

В прогнозе донского правительства есть два варианта прогноза, а именно консервативный и базовый. Согласно консервативному, через три года средняя зарплата дончан должна будет вырасти до 60,8 тысячи рублей, у персонала в организациях у ИП и физических лиц средний уровень зарплат составит около 46,7 тысячи рублей. Базовый прогноз установил зарплатный уровень гораздо ниже консервативного — до 47,5 тысячи рублей.