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В Ростовской области за I полугодие ввели 1,3 миллиона квадратных метров жилья

13 июля 2023, 12:39
Фото: donland.ru
В Ростовской области за I полугодие ввели 1,3 миллиона квадратных метров жилья
В Ростовской области за первые шесть месяцев года ввели в эксплуатацию 1,3 миллиона квадратных метров жилья, об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев.

Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию Сергея Вифлянцева рассказал, что за период с января по июнь 2023 года в эксплуатацию на территории Ростовской области ввели 1,3 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 45% от годовой программы строительства.

За полгода на Дону ввели в эксплуатацию 68 многоквартирных домов общей площадью более 380 тысяч «квадратов». При этом 83% зданий от этого числа находятся в Ростове-на-Дону.

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По словам Вифлянцева, в настоящий момент продолжается строительство в Батайске, а также на территориях Таганрога, Азова, Новочеркасска и в Аксайском, Азовском, Белокалитвинском и Сальском районах.

Кроме того, до конца года планируют закончить строительство еще 994 тысяч квадратных метров жилья, в общей сложности по итогам 2023 года в эксплуатацию планируют ввести 2,9 миллиона квадратных метров жилья.

После этого каждый год до 2030 года в Ростовской области планируют строить по 3,7 миллиона «квадратов» жилья.

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