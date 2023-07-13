Портал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию Сергея Вифлянцева рассказал, что за период с января по июнь 2023 года в эксплуатацию на территории Ростовской области ввели 1,3 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 45% от годовой программы строительства.