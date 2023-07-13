Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Источник в штабе ЮВО рассказал 1рнд, что мешки с песком установили по периметру здания на Буденновском из-за возможного подтопления. Военные переживают, что из-за мощных ливней в Ростове цоколь здания пострадает.
На это указывает и то, что во время дождей значительно подтапливает улицу Пушкинскую, проходящую рядом со штабом. Поток воды может навредить старинному зданию.
Официально штаб ЮВО установку военных габионов никак не комментировал.
Напомним, мешки с песком стали заметили у штаба ЮВО в Ростове еще вечером 11 июля. Помимо них, рядом со зданием появились новые ограждения. Высказывались предположения, что рядом со штабом возведут новую стену.