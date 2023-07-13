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В штабе ЮВО объяснили, зачем установили рядом со зданием военные габионы

13 июля 2023, 08:50
Фото: mil.ru
В штабе ЮВО объяснили, зачем установили рядом со зданием военные габионы
Мешки с песком должны спасти здание штаба ЮВО от возможного подтопления, сообщили журналистам источники в ведомстве.

Источник в штабе ЮВО рассказал 1рнд, что мешки с песком установили по периметру здания на Буденновском из-за возможного подтопления. Военные переживают, что из-за мощных ливней в Ростове цоколь здания пострадает.

На это указывает и то, что во время дождей значительно подтапливает улицу Пушкинскую, проходящую рядом со штабом. Поток воды может навредить старинному зданию.

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Официально штаб ЮВО установку военных габионов никак не комментировал.

Напомним, мешки с песком стали заметили у штаба ЮВО в Ростове еще вечером 11 июля. Помимо них, рядом со зданием появились новые ограждения. Высказывались предположения, что рядом со штабом возведут новую стену.

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