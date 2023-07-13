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Власти Ростова объяснили, почему в Александровке решили снести здание школы №94

13 июля 2023, 15:44
Фото: pxhere.com
Власти Ростова объяснили, почему в Александровке решили снести здание школы №94
Власти Ростова-на-Дону сообщили, почему приняли решение снести здание школы №94 в Александровке, об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, на днях стало известно, что в Ростове ищут подрядчика для демонтажа здания школы №94 на проспекте 40-летия Победы. Начальная цена работ составила 10,1 тысячи рублей, контракт необходимо выполнить в течение 60 дней.

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Однако уже в четверг, 13 июля, в управлении образования объяснили, что снести собираются здание начальной школы №94, расположенное по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5. Власти утверждают, что здание получило статус аварийного, а потому его необходимо снести. Взамен него рассматривают возможность построить модульное здание для обучения учеников начальной школы.

«Основное здание школы по адресу проспект 40-летия Победы, 63 функционирует в штатном режиме», — добавили в администрации.

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