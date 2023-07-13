Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Напомним, на днях стало известно, что в Ростове ищут подрядчика для демонтажа здания школы №94 на проспекте 40-летия Победы. Начальная цена работ составила 10,1 тысячи рублей, контракт необходимо выполнить в течение 60 дней.
Однако уже в четверг, 13 июля, в управлении образования объяснили, что снести собираются здание начальной школы №94, расположенное по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5. Власти утверждают, что здание получило статус аварийного, а потому его необходимо снести. Взамен него рассматривают возможность построить модульное здание для обучения учеников начальной школы.
«Основное здание школы по адресу проспект 40-летия Победы, 63 функционирует в штатном режиме», — добавили в администрации.