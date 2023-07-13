Однако уже в четверг, 13 июля, в управлении образования объяснили, что снести собираются здание начальной школы №94, расположенное по адресу проспект 40-летия Победы, 65/5. Власти утверждают, что здание получило статус аварийного, а потому его необходимо снести. Взамен него рассматривают возможность построить модульное здание для обучения учеников начальной школы.