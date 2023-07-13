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Водопад появился в Ростове-на-Дону из-за ливней

13 июля 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в подтопленном из-за ливней городе горожане заметили водопад, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что ливень в городе прошел два раза — днем и вечером. И оба раза топило дороги, так как ливневки не справлялись с таким потоком воды.

Ростовчане рассказали, что увидели в городе подобие водопада, который спускался с тротуару на дорогу. Другие отметили, что заметили на проезжей части гейзер из-за вырывающихся потоков воды.

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«Еще смеялись, что в Ростове нет моря…», — пишут пользователи в комментариях.

«Можно уже гидростанцию строить на каждой улице», — заявляют ростовчане.

«У нас в Батайске тоже Венеция», — написали местные жители.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Ливни#Ливневки#Дороги#Соцсети#Водопад#Фонтан#Тротуар#Море#Венеция#Батайск#Улица#Гидростанция#Местные жители
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