Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Напомним, что ливень в городе прошел два раза — днем и вечером. И оба раза топило дороги, так как ливневки не справлялись с таким потоком воды.
Ростовчане рассказали, что увидели в городе подобие водопада, который спускался с тротуару на дорогу. Другие отметили, что заметили на проезжей части гейзер из-за вырывающихся потоков воды.
«Еще смеялись, что в Ростове нет моря…», — пишут пользователи в комментариях.
«Можно уже гидростанцию строить на каждой улице», — заявляют ростовчане.
«У нас в Батайске тоже Венеция», — написали местные жители.