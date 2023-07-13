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Военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове

13 июля 2023, 07:50
Фото: mil.ru
Военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове
Представители ЧВК «Вагнер» передали под контроль Минобороны России находящийся в Ростове-на-Дону склад, пишет в Telegram военкор Александр Сладков.

Он рассказал, что у «Вагнера» было два склада — в Ростове и Воронеже, они перешли под контроль министерства. По его словам, ЧВК также передали боеприпасы.

«ЧВК „Вагнер“, по моим сведениям, в зоне проведения СВО сдала нашим военным более 2,5 тысячи тонн боеприпасов. В том числе крупные, для ствольной и реактивной артиллерии», — уточнил военкор.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин в конце июня вместе с военной техникой прибыл в Ростов, что власти посчитали вооруженным мятежом. Ситуацию удалось разрешить мирно путем переговоров.

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