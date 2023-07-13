Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Он рассказал, что у «Вагнера» было два склада — в Ростове и Воронеже, они перешли под контроль министерства. По его словам, ЧВК также передали боеприпасы.
«ЧВК „Вагнер“, по моим сведениям, в зоне проведения СВО сдала нашим военным более 2,5 тысячи тонн боеприпасов. В том числе крупные, для ствольной и реактивной артиллерии», — уточнил военкор.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что основатель ЧВК Евгений Пригожин в конце июня вместе с военной техникой прибыл в Ростов, что власти посчитали вооруженным мятежом. Ситуацию удалось разрешить мирно путем переговоров.