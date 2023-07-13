Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
По словам эксперта, купание в морской воде связано с рисками подхватить вирусные и бактериальные кишечные инфекции. Например, ротавирус и гепатит А, которые связаны с несоблюдением гигиены и заглатыванием при купании заражённой воды.
А также сальмонеллез и дизентерию, похожие по проявлениям с предыдущей группой, но имеющие более острое начало и серьёзные последствия. Заразиться ими можно через пищу, особенно куриные яйца и при употреблении воды из непроверенных источников.
После употребления в пищу определенных продуктов можно также заболеть кишечной токсикоинфекцией. Особенно это касается салатов из свежей зелени, молока и молочных продуктов, варёной кукурузы и изделий с заварным кремом.
«Особенность в том, что самого микроба в порции еды уже может не быть, а вот токсин остаётся и вызывает крайне неприятные последствия», — говорит врач.
Кроме того, представляют опасность для отдыхающих паразитарные возбудители в воде и в песке. Это особенно актуально на диких и городских пляжах, где разрешено выгуливать домашних животных. Газина отмечает, что в фекалиях питомцев могут содержаться возбудители некоторых гельминтозов и протозоозов.
Любителей нырять могут настигнуть конъюнктивиты и отиты. Инфекция с током воды может попасть в полость глаза или среднего уха и вызвать там процесс. Особенно «заразны» места со слабым течением: там вода застаивается и вероятность размножения бактерий повышается.
Микробиолог также напомнила, что через лежаки или общественный душ могут передаваться некоторые ИППП и грибковые заболевания.
Врач рекомендует соблюдать на пляже часть правил, чтобы избежать неприятных последствий. А именно — посещать оборудованные пляжи и пользоваться лежаками с предварительно застеленным своим полотенцем, выбирать места, где нельзя выгуливать домашних животных, после купания принимать душ с мылом и использовать специальную обувь.
Помимо этого, необходимо внимательно следить за целостностью кожи и своевременно обрабатывать ранки и ссадины, не заглатывать воду при купании, закрывать уши и глаза защитными средствами.
Эксперт также советует пить воду из проверенных источников или бутилированную, не есть еду на пляже, а также воздержаться от пищи, где есть необработанные термически молоко, мясо и молочные продукты.
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