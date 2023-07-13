rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

Врач назвала инфекции, которые могут подхватить отдыхающие на Чёрном и Азовском морях

13 июля 2023, 07:04
Фото: 1MI
Какие серьёзные инфекции грозят отдыхающим на Черноморском побережье, и как можно уберечься от вирусов, рассказала врач и клинический микробиолог Валерия Газина.

По словам эксперта, купание в морской воде связано с рисками подхватить вирусные и бактериальные кишечные инфекции. Например, ротавирус и гепатит А, которые связаны с несоблюдением гигиены и заглатыванием при купании заражённой воды.

А также сальмонеллез и дизентерию, похожие по проявлениям с предыдущей группой, но имеющие более острое начало и серьёзные последствия. Заразиться ими можно через пищу, особенно куриные яйца и при употреблении воды из непроверенных источников.

Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Узнать подробнее

После употребления в пищу определенных продуктов можно также заболеть кишечной токсикоинфекцией. Особенно это касается салатов из свежей зелени, молока и молочных продуктов, варёной кукурузы и изделий с заварным кремом.

«Особенность в том, что самого микроба в порции еды уже может не быть, а вот токсин остаётся и вызывает крайне неприятные последствия», — говорит врач.

Кроме того, представляют опасность для отдыхающих паразитарные возбудители в воде и в песке. Это особенно актуально на диких и городских пляжах, где разрешено выгуливать домашних животных. Газина отмечает, что в фекалиях питомцев могут содержаться возбудители некоторых гельминтозов и протозоозов.

Любителей нырять могут настигнуть конъюнктивиты и отиты. Инфекция с током воды может попасть в полость глаза или среднего уха и вызвать там процесс. Особенно «заразны» места со слабым течением: там вода застаивается и вероятность размножения бактерий повышается.

Ростовский микробиолог рассказал, где на курорте подстерегают самые опасные инфекции
Узнать подробнее

Микробиолог также напомнила, что через лежаки или общественный душ могут передаваться некоторые ИППП и грибковые заболевания.

Врач рекомендует соблюдать на пляже часть правил, чтобы избежать неприятных последствий. А именно — посещать оборудованные пляжи и пользоваться лежаками с предварительно застеленным своим полотенцем, выбирать места, где нельзя выгуливать домашних животных, после купания принимать душ с мылом и использовать специальную обувь.

Помимо этого, необходимо внимательно следить за целостностью кожи и своевременно обрабатывать ранки и ссадины, не заглатывать воду при купании, закрывать уши и глаза защитными средствами.

Эксперт также советует пить воду из проверенных источников или бутилированную, не есть еду на пляже, а также воздержаться от пищи, где есть необработанные термически молоко, мясо и молочные продукты.

Ранее врач-онколог объяснила, как загар может спровоцировать рак на Черном море.

Читайте также:
Спасатель Белков рассказал, можно ли заразиться холерой от воды в Темернике в РостовеВ МЧС рассказали, почему погибают отдыхающие на Черноморском побережье РоссииИз-за роста солености воды в Азовском море могут появиться новые паразиты
#Инфекция#Кишечные инфекции#Пляж#Пляжи Черного моря#Вода#Летний отдых#Заболеваемость#Советы врача#Здоровье#Краснодарский край#Черное море
Подпишитесь
В Ростове рассматривают дело об аксайском ОПГ и хотят потратить миллиарды на ливневки
Вчера, 16:36
Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО
Вчера, 17:42
Чрезвычайные ситуации в июле спрогнозировали в Ростовской области
Вчера, 16:31
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Вчера, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Вчера, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Вчера, 15:02