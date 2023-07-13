Если же такой страховки у человека нет, на основании ФЗ №132 он все равно может обратиться с претензией в туристическую фирму, сославшись на возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Если же решить проблему не получится, можно обращаться в суд. После рассмотрения дела ведомством будет приниматься окончательное решение о возврате средств.