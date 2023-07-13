Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
По словам эксперта, самым простым способом получить у туроператоров компенсацию за испорченный отпуск является страховка от невыезда. Если она была оформлена, это будет гарантией того, что в случае непредвиденной ситуации турист получит выплату от страховой компании.
Если же такой страховки у человека нет, на основании ФЗ №132 он все равно может обратиться с претензией в туристическую фирму, сославшись на возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Если же решить проблему не получится, можно обращаться в суд. После рассмотрения дела ведомством будет приниматься окончательное решение о возврате средств.
«Сказать точно, что вернут деньги, нельзя. Но суд будет учитывать все изложенные истцом доводы о том, насколько ЧС повлияла на ситуацию», — говорит Валявский.
Юрист подчеркивает, что каждый случай индивидуален, но попробовать обратиться в суд всё же стоит.
Стоит также отметить, что туристы, прибывшие на кубанские курорты на своих автомобилях, в случае чрезвычайной ситуации смогут вернуть деньги только через страховую компанию. И только в том случае, если «стихийные бедствия» заранее и за дополнительную плату были включены в перечень рисков. Тогда полис каско покроет ущерб, связанный с затоплением машины или другими последствиями.
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