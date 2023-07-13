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Published Сегодня, 15:05

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Юрист рассказал, как можно вернуть деньги за испорченный отдых на юге России

13 июля 2023, 15:05
Фото: Dmitriy Protsenko/cc by sa 2.0/flickr.com
Юрист рассказал, можно ли вернуть деньги за испорченный отдых на юге России
В Краснодарском крае не первую неделю бушует стихия — идут залповые ливни, сходят сели, населенные пункты затапливает. Юрист Александр Валявский объяснил, что могут сделать туристы, отдых которых был испорчен вследствие непогоды на побережье.

По словам эксперта, самым простым способом получить у туроператоров компенсацию за испорченный отпуск является страховка от невыезда. Если она была оформлена, это будет гарантией того, что в случае непредвиденной ситуации турист получит выплату от страховой компании.

Если же такой страховки у человека нет, на основании ФЗ №132 он все равно может обратиться с претензией в туристическую фирму, сославшись на возникновение обстоятельств непреодолимой силы. Если же решить проблему не получится, можно обращаться в суд. После рассмотрения дела ведомством будет приниматься окончательное решение о возврате средств.

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«Сказать точно, что вернут деньги, нельзя. Но суд будет учитывать все изложенные истцом доводы о том, насколько ЧС повлияла на ситуацию», — говорит Валявский.

Юрист подчеркивает, что каждый случай индивидуален, но попробовать обратиться в суд всё же стоит.

Стоит также отметить, что туристы, прибывшие на кубанские курорты на своих автомобилях, в случае чрезвычайной ситуации смогут вернуть деньги только через страховую компанию. И только в том случае, если «стихийные бедствия» заранее и за дополнительную плату были включены в перечень рисков. Тогда полис каско покроет ущерб, связанный с затоплением машины или другими последствиями.

Ранее климатолог рассказал RostovGazeta, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае.

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