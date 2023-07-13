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Жилые дома начали строить на территории старого аэропорта Ростова

13 июля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Жилые дома начали строить на территории старого аэропорта Ростова
В Ростове началось строительство жилья на территории старого аэровокзала, рассказал замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев.

На территории старого аэропорта в Ростове началось строительство жилья. Замминистра строительства региона Сергей Вифлянцев рассказал, что разрешения выдали на возведение семи домов, четыре из них инвестор уже строит.

В большинстве домов количество этажей составит от восьми до 14. В некоторых здания высота составит 32 этажа. В их возведение планируют вложить 132 миллиарда рублей.

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Помимо домов, построить планируют социальные и общественно-деловые объекты. Также на территории старого аэропорта появится парк площадью в 11 гектаров, уточняет Donnews.

Ранее сообщалось, что к строящемуся вокзалу в Ростове построят дорогу и развязку за 115 миллионов рублей.

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