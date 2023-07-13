Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
На территории старого аэропорта в Ростове началось строительство жилья. Замминистра строительства региона Сергей Вифлянцев рассказал, что разрешения выдали на возведение семи домов, четыре из них инвестор уже строит.
В большинстве домов количество этажей составит от восьми до 14. В некоторых здания высота составит 32 этажа. В их возведение планируют вложить 132 миллиарда рублей.
Помимо домов, построить планируют социальные и общественно-деловые объекты. Также на территории старого аэропорта появится парк площадью в 11 гектаров, уточняет Donnews.
Ранее сообщалось, что к строящемуся вокзалу в Ростове построят дорогу и развязку за 115 миллионов рублей.