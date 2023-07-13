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Жители Левенцовки пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах

13 июля 2023, 13:44
Фото: pxhere.com
Жители микрорайона Левенцовский пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах
Жабы обитают в подтопленном подвале и через щели в стенах попадают в подъезд, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала жительница одного из многоквартирных домов по улице Еременко Ирина Латышева

По словам местной жительницы, жаб в подъезде жители Левенцовки стали замечать в начале июля.

«Выходили из подъезда — вынесли одну на улицу. Подумали, что случайно заскочила. А когда вернулись — у лифта прыгали еще четыре», — вспоминает Ирина Латышева.

Она заметила, что жабы проникают в дома из щелей в стенах.

«У нас неоднократно топило подвалы, УК с этим ничего особо не делала. У лифтов на первом этаже затхлый запах. И еще дожди последние — мне кажется, что жабы как раз поэтому у нас и появились», — предположила собеседница RostovGazeta.

Ирина Латышева добавила, что жильцы дома уже смирились с новыми соседями.

«В чате шутят, что лучше жабы, чем крысы — будут ловить тараканов и комаров. А если подвалы еще немного подтопит, то можно будет и рыбу разводить», — рассказывает Ирина.

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#Анна Ивченко#Животные#Происшествие#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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