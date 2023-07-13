Жители Левенцовки пожаловались на нашествие жаб в подвалах и подъездах

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По словам местной жительницы, жаб в подъезде жители Левенцовки стали замечать в начале июля.
«Выходили из подъезда — вынесли одну на улицу. Подумали, что случайно заскочила. А когда вернулись — у лифта прыгали еще четыре», — вспоминает Ирина Латышева.
Она заметила, что жабы проникают в дома из щелей в стенах.
«У нас неоднократно топило подвалы, УК с этим ничего особо не делала. У лифтов на первом этаже затхлый запах. И еще дожди последние — мне кажется, что жабы как раз поэтому у нас и появились», — предположила собеседница RostovGazeta.
Ирина Латышева добавила, что жильцы дома уже смирились с новыми соседями.
«В чате шутят, что лучше жабы, чем крысы — будут ловить тараканов и комаров. А если подвалы еще немного подтопит, то можно будет и рыбу разводить», — рассказывает Ирина.
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