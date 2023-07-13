Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Один из фигурантов Денис Моисеенко узнал, что у его 82-летнего дедушки есть крупная сумма денег. Он связался с Алексеем Фуркалюком и они решили напасть на пенсионера.
«Мужчины пробрались в дом потерпевшего в селе Кулешовка и убили его, после чего забрали 400 тысяч рублей. Они также попытались поджечь дом, но у них ничего не вышло», — сказано в сообщении.
Нападавших разыскали и возбудили уголовное дело, теперь суд приговорил обвиняемых к 16 и 17 годам заключения. Эти сроки они проведут в колонии строгого режима.
Это решение еще не вступило в законную силу.
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