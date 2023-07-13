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ЖК «Измаильский экоквартал» предоставляет скидки на квартиры до 500 тысяч рублей

13 июля 2023, 09:58
Фото: ГК «Альянс»
ГК «Альянс» объявил о старте финальных продаж последних квартир в ЖК «Измаильский экоквартал». Для будущих собственников компания подготовила специальное предложение — скидки на квартиры 3-го этапа до 500 тысяч рублей.

В настоящее время ЖК «Измаильский экоквартал» занимает первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам. Все квартиры комплекса сдаются с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, которая включает шумоизоляцию и стяжку пола, а также теплоэффективную штукатурку холодных стен.

Специальное предложение позволит собственникам сэкономить значительные средства и направить их на ремонт нового жилья, чтобы ускорить свой переезд.

В настоящее время в «Измаильском экоквартале» завершается строительство третьей очереди. Всего в комплексе осталось 30 квартир площадью от 54 до 120 кв. м. Выдача ключей собственникам начнется уже через 3 месяца. В акции принимают участие квартиры различной площади и планировки.

Варианты планировочных решений, участвующие в акцииВарианты планировочных решений, участвующие в акции
Варианты планировочных решений, участвующие в акцииВарианты планировочных решений, участвующие в акции
Варианты планировочных решений, участвующие в акцииВарианты планировочных решений, участвующие в акции
Варианты планировочных решений, участвующие в акцииВарианты планировочных решений, участвующие в акции
Варианты планировочных решений, участвующие в акцииВарианты планировочных решений, участвующие в акции
Варианты планировочных решений, участвующие в акции
Фото: ГК «Альянс»

ЖК «Измаильский экоквартал» — это 9 подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже располагается от 2 до 5 квартир. В доме есть кладовые помещения, колясочные, подземный паркинг с лифтом и многое другое. Жилой комплекс выделяется трехметровыми потолками и панорамным остеклением, которое наполняет пространство воздухом и светом.

Для удобства жильцов на территории комплекса расположены игровые площадки для детей разного возраста, места для отдыха и спорта и фонтан.

Узнать подробнее про условия акции, варианты квартир и актуальные ипотечные предложения можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

Застройщик ЖК «Измаильский экоквартал» — ООО «СЗ „Альянс“, с проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш. дом.рф.

*Акция проводится до 31 июля 2023 года.

https://eko-kvartal.ru/.

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