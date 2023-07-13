ЖК «Измаильский экоквартал» предоставляет скидки на квартиры до 500 тысяч рублей

ЖК «Измаильский экоквартал» — это 9 подъездов высотой от 10 до 14 этажей на 416 квартир. На каждом этаже располагается от 2 до 5 квартир. В доме есть кладовые помещения, колясочные, подземный паркинг с лифтом и многое другое. Жилой комплекс выделяется трехметровыми потолками и панорамным остеклением, которое наполняет пространство воздухом и светом.