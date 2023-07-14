Администрация Ростова-на-Дону держит на контроле подготовку школ к 1 сентября

«Мы воплотили масштабные дизайн-проекты, которые были разработаны администрациями общеобразовательных организаций совместно с учителями, школьниками и их родителями. Организации оснащают самой современной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Это позволит сформировать не только комфортные условия для учебы ребят, но и предоставит возможность включить их в образовательные мероприятия исследовательского и творческого характера», — подчеркнула Виктория Чернышова.