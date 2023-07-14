rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Изображение материала

Администрация Ростова-на-Дону держит на контроле подготовку школ к 1 сентября

14 июля 2023, 18:10
Фото: rostovgazeta.ru
Готовность школ Ростова-на-Дону к 1 сентября находится на контроле городских властей. Ремонт ряда объектов образования уже завершён, сообщила начальник управления образования донской столицы Виктория Чернышова.

В настоящее время работы окончены в одном из старейших учебных заведений Ростова-на-Дону — гимназии №45, которое построили в XIX веке. Также работы завершены в школе №49, которая является памятником архитектуры. Оба объекта образования находятся в центре донской столицы.

Кроме того, выполнен ремонт в школе №10. На финишную прямую вышел капитальный ремонт в школах № 70 и 104.

По словам Виктории Чернышовой, во всех школах проведено укрепление грунтов основания фундаментов и конструкций здания, заменены окна, отремонтированы кровля и фасад, обновлены системы канализации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции.

Особое внимание уделено обновлению здания школы №44. С целью соблюдения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» на объекте была выявлена необходимость проведения дополнительных работ. Так, увеличено число рабочих, расширен график производства работ — они осуществляются в две смены. Поставка необходимых материалов поставляется регулярно. Городские власти держат ситуацию на контроле.

«Мы воплотили масштабные дизайн-проекты, которые были разработаны администрациями общеобразовательных организаций совместно с учителями, школьниками и их родителями. Организации оснащают самой современной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Это позволит сформировать не только комфортные условия для учебы ребят, но и предоставит возможность включить их в образовательные мероприятия исследовательского и творческого характера», — подчеркнула Виктория Чернышова.

По её словам, особое внимание при проведении капремонта уделено обновлению и оснащению спортивных залов для проведения уроков по физической культуре. Учеников обновленные и оснащённые необходимым оборудование школы примут уже 1 сентября текущего года.

Фото: Pivigo.com

Ранее власти Ростова-на-Дону объявили о завершении работ по реконструкции родильного дома №5 в Железнодорожном районе. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, 27 июня получено заключение о соответствии объекта строительства. Теперь на месте демонтированного корпуса располагается восьмиэтажное здание, а обсервационный корпус представлен блоками высотой в два и семь этажей.

Подпишитесь
В Ростове врачи спасают экс-главу суда, а военные решают судьбу танка ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 15:31
Экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове
Сегодня, 14:40
Адвокат высказался о попытке суицида экс-председателя Ростовского облсуда Золотаревой
Сегодня, 14:23
Стало известно, кому могут отдать экспонаты бывшего музея космонавтики в Ростове
Сегодня, 15:33
Клиенты сети аптек «Апрель» в Ростовской области могут консультироваться с врачами
Сегодня, 12:33
Стилист рассказала, как ростовчанам заработать на покупках в секонд-хенде
Сегодня, 13:59