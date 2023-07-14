Администрация Ростова-на-Дону держит на контроле подготовку школ к 1 сентября

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В настоящее время работы окончены в одном из старейших учебных заведений Ростова-на-Дону — гимназии №45, которое построили в XIX веке. Также работы завершены в школе №49, которая является памятником архитектуры. Оба объекта образования находятся в центре донской столицы.
Кроме того, выполнен ремонт в школе №10. На финишную прямую вышел капитальный ремонт в школах № 70 и 104.
По словам Виктории Чернышовой, во всех школах проведено укрепление грунтов основания фундаментов и конструкций здания, заменены окна, отремонтированы кровля и фасад, обновлены системы канализации, водоснабжения и водоотведения, вентиляции.
Особое внимание уделено обновлению здания школы №44. С целью соблюдения требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» на объекте была выявлена необходимость проведения дополнительных работ. Так, увеличено число рабочих, расширен график производства работ — они осуществляются в две смены. Поставка необходимых материалов поставляется регулярно. Городские власти держат ситуацию на контроле.
«Мы воплотили масштабные дизайн-проекты, которые были разработаны администрациями общеобразовательных организаций совместно с учителями, школьниками и их родителями. Организации оснащают самой современной мебелью, компьютерной и исследовательской техникой. Это позволит сформировать не только комфортные условия для учебы ребят, но и предоставит возможность включить их в образовательные мероприятия исследовательского и творческого характера», — подчеркнула Виктория Чернышова.
По её словам, особое внимание при проведении капремонта уделено обновлению и оснащению спортивных залов для проведения уроков по физической культуре. Учеников обновленные и оснащённые необходимым оборудование школы примут уже 1 сентября текущего года.
Ранее власти Ростова-на-Дону объявили о завершении работ по реконструкции родильного дома №5 в Железнодорожном районе. По словам главы городской администрации Алексея Логвиненко, 27 июня получено заключение о соответствии объекта строительства. Теперь на месте демонтированного корпуса располагается восьмиэтажное здание, а обсервационный корпус представлен блоками высотой в два и семь этажей.