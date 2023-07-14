Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Напомним, что по информации СМИ, экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева якобы находится в реанимации после возможной попытки суицида. Источники сообщили СМИ, что состояние Золотаревой оценивается крайне тяжелым. За ее жизнь борются врачи.
Адвокат Беркович вспоминает, что видел Золотареву несколько раз. Первый раз — когда рассматривались материалы правозащитника Ростовской области, который обжаловал отказ в регистрации правоохранительными органами заявления о преступлении. Тогда, Золотарева дважды удовлетворяла его иски.
«А ряд моих жалоб, например, в 2017 году, когда меня исключали из коллегии адвокатов, она оставила без изменений», — отмечает Евгений Беркович.
По словам собеседника, с 2014 года Елена Золотарева была на вершине юридического Олимпа. Но, несмотря на свой статус, производила впечатление скромного человека. Правда по коридорам ходила, дескать, с судебным приставом, который ее охранял.
«Конечно же, все произошедшее — это серьезный удар для судьи. Для примера, после отработки 20 лет, когда рядовой судья уходит на пенсию, он получает порядка 100 тысяч рублей. А ее теперь этого лишили», — делится мнением адвокат.
Ранее RostovGazeta сообщала, как экс-чиновница из Батайска вернула себе почетное звание.