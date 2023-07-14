Ажгиревич назвал очевидными перспективы Hyper в развитии электромобильности в России

Он говорит: «Переход транспорта на электротягу — один из самых быстрорастущих рынков как по объему и динамике изменений, так и по влиянию на смежные отрасли. В России этот тренд развивается стремительно. Перспективы компании Hyper очевидны. На сегодняшний день это один из самых быстрорастущих стартапов в России в сфере электродвижения».