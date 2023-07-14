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Ажгиревич назвал очевидными перспективы Hyper в развитии электромобильности в России

14 июля 2023, 13:11
Артем Ажгиревич, и. о. ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), вошел в состав совета директоров российской компании Hyper в качестве независимого директора.

Hyper специализируется на развитии электромобильности и создании сети зарядных станций для электромобилей, пишет mkset.ru

Артем Ажгиревич отмечает стремительный рост рынка электромобильности в России и называет Hyper одним из наиболее успешных стартапов в этой области.

Он говорит: «Переход транспорта на электротягу — один из самых быстрорастущих рынков как по объему и динамике изменений, так и по влиянию на смежные отрасли. В России этот тренд развивается стремительно. Перспективы компании Hyper очевидны. На сегодняшний день это один из самых быстрорастущих стартапов в России в сфере электродвижения».

Университет под руководством Артема Ажгиревича будет оказывать научно-техническую поддержку проектам Hyper. Студенты университета получат практический опыт, участвуя в важных проектах в этой новой отрасли для страны.

Основатель и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов отмечает, что участие Артема Ажгиревича поможет компании улучшить свои компетенции в области электромобильности. Он также подчеркивает, что выпускники МАДИ будут подготовлены для работы над проектами, запускаемыми компанией.

Первым городом в России, где Hyper внедрила комплексную программу развития электротранспорта, стал Нижний Новгород. Компания уже построила 44 быстрых зарядных станции и помогла местному таксопарку приобрести более 200 электромобилей. Hyper планирует расширить свою деятельность и в других регионах, включая Свердловскую область и Пермь.

Кроме того, компания Hyper ищет частных инвесторов для финансирования своих проектов. Она планирует привлечь 127 миллионов рублей, разместив акции на инвестиционной платформе Zorko до 15 августа 2023 года. В случае успеха общая стоимость компании составит 2,5 миллиарда рублей.

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