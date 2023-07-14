Буцаев: На ЭТП РЭО определили регионы с самой дешёвой макулатурой

«У пользователей ЭТП появится возможность получения анализа цен на вторичное сырье и ресурсы по регионам РФ. Это позволит пользователям в реальном времени получать аналитику и планировать стоимость выставляемых лотов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. В частности, он рассказал, что самая дешевая макулатура — в Московской области, где в январе 2023 года за килограмм данного сырья давали рубль, тогда как в Чувашии килограмм макулатуры стоит 11 рублей, и это самая высокая стоимость по России. Индекс является актуальным показателем для оценки ситуации на рынке, он формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем есть планы на реализацию прогноза изменения цены на ближайший месяц, добавил Буцаев.