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Posted 14 июля 2023, 17:11

Published 14 июля 2023, 17:11

Modified 14 июля 2023, 17:12

Updated 14 июля 2023, 17:12

Буцаев: На ЭТП РЭО определили регионы с самой дешёвой макулатурой

14 июля 2023, 17:11
Электронная торговая площадка по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), запущенная при содействии Российского экологического оператора (РЭО), провела исследование среди пользователей и выявила необходимость введения индекса цен.

«У пользователей ЭТП появится возможность получения анализа цен на вторичное сырье и ресурсы по регионам РФ. Это позволит пользователям в реальном времени получать аналитику и планировать стоимость выставляемых лотов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. В частности, он рассказал, что самая дешевая макулатура — в Московской области, где в январе 2023 года за килограмм данного сырья давали рубль, тогда как в Чувашии килограмм макулатуры стоит 11 рублей, и это самая высокая стоимость по России. Индекс является актуальным показателем для оценки ситуации на рынке, он формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем есть планы на реализацию прогноза изменения цены на ближайший месяц, добавил Буцаев.

Стало известно, что в ведущей пятерке субъектов с самой дешевой макулатурой также оказались Приморье, Челябинская область, Удмуртия, город Санкт-Петербург.

Самую дорогую макулатуру, помимо Чувашии, можно купить в Москве, Новосибирской области, ХМАО и Саратовской области.

Индекс демонстрирует минимальные и максимальные цены в каждой категории вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Информация объединяет данные о текущем спросе, наличии вторсырья на рынке.

Отчет дает возможность доступа не только к онлайн-графикам, которые позволяют наглядно отслеживать и анализировать динамику цен, но и к выгрузке данных в файл формата MS Excel для их самостоятельного анализа и архивирования.

«Это будет документ в формате Excel, который зарегистрированные пользователи смогут сформировать в личном кабинете и выгрузить на свой ПК», — пояснил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов. Он указал, что при выгрузке можно устанавливать фильтры, делая выборку, например, по регионам, типу вторсырья, по цене. В данный момент, по словам Абдурахимова, на ЭТП зарегистрировались уже 1011 пользователей, и новая функция с большой степенью вероятности получит у них популярность.

Электронная торговая площадка РЭО способствует достижению целей формирования экономики замкнутого цикла в России.

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