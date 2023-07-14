Буцаев: На ЭТП РЭО определили регионы с самой дешёвой макулатурой

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:12
«У пользователей ЭТП появится возможность получения анализа цен на вторичное сырье и ресурсы по регионам РФ. Это позволит пользователям в реальном времени получать аналитику и планировать стоимость выставляемых лотов», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. В частности, он рассказал, что самая дешевая макулатура — в Московской области, где в январе 2023 года за килограмм данного сырья давали рубль, тогда как в Чувашии килограмм макулатуры стоит 11 рублей, и это самая высокая стоимость по России. Индекс является актуальным показателем для оценки ситуации на рынке, он формируется в рамках экономики замкнутого цикла. В дальнейшем есть планы на реализацию прогноза изменения цены на ближайший месяц, добавил Буцаев.
Стало известно, что в ведущей пятерке субъектов с самой дешевой макулатурой также оказались Приморье, Челябинская область, Удмуртия, город Санкт-Петербург.
Самую дорогую макулатуру, помимо Чувашии, можно купить в Москве, Новосибирской области, ХМАО и Саратовской области.
Индекс демонстрирует минимальные и максимальные цены в каждой категории вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Информация объединяет данные о текущем спросе, наличии вторсырья на рынке.
Отчет дает возможность доступа не только к онлайн-графикам, которые позволяют наглядно отслеживать и анализировать динамику цен, но и к выгрузке данных в файл формата MS Excel для их самостоятельного анализа и архивирования.
«Это будет документ в формате Excel, который зарегистрированные пользователи смогут сформировать в личном кабинете и выгрузить на свой ПК», — пояснил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов. Он указал, что при выгрузке можно устанавливать фильтры, делая выборку, например, по регионам, типу вторсырья, по цене. В данный момент, по словам Абдурахимова, на ЭТП зарегистрировались уже 1011 пользователей, и новая функция с большой степенью вероятности получит у них популярность.
Электронная торговая площадка РЭО способствует достижению целей формирования экономики замкнутого цикла в России.