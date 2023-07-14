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До конца года в Левенцовке в Ростове построят шесть километров трамвайных путей

14 июля 2023, 17:08
Фото: pxhere.com
На Западном в Ростове до конца текущего года построят шесть километров трамвайных путей
На Западном в Ростове до конца текущего года построят шесть километров трамвайных путей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В Левенцовском микрорайоне в Ростове началось строительство трамвайных путей. Работы проходят на улицах Жданова и Ткачева. Глава администрации города Алексей Логвиненко пояснил, что до конца года построить должны шесть километров трамвайных путей.

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Он добавил, что к 2028 году в Ростове модернизируют и построят 118 километров путей. Возвести также должны два депо. В планах у властей покупка 76 трехсекционных трамваев и обновление 30 односекционных вагонов.

Сами жители Левенцовки ранее собирали подписи против строительства трамвайных путей. Они указывают на уничтожение деревьев из-за строительства, а также неудобства для водителей и пешеходов.

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