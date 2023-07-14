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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

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Дожди будут заливать всю Ростовскую область на выходных с 15 июля

14 июля 2023, 04:55
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных ожидается дождливая погода, а воздух прогреется до 27 градусов, сообщили синоптики.

В пятницу в регионе будет облачно, столбики термометров покажут 30 градусов. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.

В субботу, 15 июля, будет не так жарко, максимальная температура составит 25 градусов. Но усилится ветер и начнется дождь.

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Осадки сохранятся и в воскресенье, а воздух прогреется до 27 градусов. Ветер в этот день должен стихнуть.

На следующей неделе температура снова поднимется до 30 градусов, дожди пройдут только в среду. В остальные дни будет облачно.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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