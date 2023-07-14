Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В пятницу в регионе будет облачно, столбики термометров покажут 30 градусов. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
В субботу, 15 июля, будет не так жарко, максимальная температура составит 25 градусов. Но усилится ветер и начнется дождь.
Осадки сохранятся и в воскресенье, а воздух прогреется до 27 градусов. Ветер в этот день должен стихнуть.
На следующей неделе температура снова поднимется до 30 градусов, дожди пройдут только в среду. В остальные дни будет облачно.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.