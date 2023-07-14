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Эколог Зайчиков объяснил, почему в жилых домах Ростова стали массово появляться жабы

14 июля 2023, 12:06
Фото: pxhere.com
Эколог разъяснил, в каких жилых домах Ростова и почему массово появляются жабы
Жабы массово появляются в тех домах Ростова, где существует застой воды и сырости, сообщил RostovGazeta эколог Андрей Зайчиков.

Напомним, что с июня 2023 года жители Левенцовки стали замечать нашествие жаб в подъездах многоэтажных домов. Жабы прыгают у лифта, проникая в дома из щелей в стенах.

Люди полагают, что появление жаб связано с неоднократным подтоплением подвалов. Ведь до сих пор, по словам местных жителей, у лифтов на первом этаже остается затхлый запах сырости.

По словам экспертов, подобные проблемы свойственны некоторым жилым домам Ростова. В частности, на стыке с домом на Каширской, 6 в асфальте образовалась дыра. В нее, во время ливней заливает вода.

Дыра на стыке дома на Каширской, 6 в Ростове, в нее во время ливней заливает водаДыра на стыке дома на Каширской, 6 в Ростове, в нее во время ливней заливает вода
Дыра на стыке дома на Каширской, 6 в Ростове, в нее во время ливней заливает вода
Фото: rostovgazeta.ru

Опасаясь, что объемы воды после дождей могут разрушить фундамент девятиэтажки, местные жители обращались с этим вопросом в управляющую компанию. Но ничего не происходило.

В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta пообещали, что проблема будет решена на следующей неделе — дыру забетонируют. Но если не будет дождей.

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«Когда в доме не протекает крыша, не затапливает подвал — шансов для появления жаб практически нет. Жабам же нужна общая сырость — это привлекательная среда для их появления», — отмечает Зайчиков.

Эксперт подчеркивает, что с точки зрения экологии, появление жаб в домах может служить хорошим фактором.

«Это говорит о том, что, не так все и плохо с экологией в Ростове», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о нашествии крыс во дворах жилых домов Ростова.

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