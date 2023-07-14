Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Напомним, что с июня 2023 года жители Левенцовки стали замечать нашествие жаб в подъездах многоэтажных домов. Жабы прыгают у лифта, проникая в дома из щелей в стенах.
Люди полагают, что появление жаб связано с неоднократным подтоплением подвалов. Ведь до сих пор, по словам местных жителей, у лифтов на первом этаже остается затхлый запах сырости.
По словам экспертов, подобные проблемы свойственны некоторым жилым домам Ростова. В частности, на стыке с домом на Каширской, 6 в асфальте образовалась дыра. В нее, во время ливней заливает вода.
Опасаясь, что объемы воды после дождей могут разрушить фундамент девятиэтажки, местные жители обращались с этим вопросом в управляющую компанию. Но ничего не происходило.
В управляющей компании корреспонденту RostovGazeta пообещали, что проблема будет решена на следующей неделе — дыру забетонируют. Но если не будет дождей.
«Когда в доме не протекает крыша, не затапливает подвал — шансов для появления жаб практически нет. Жабам же нужна общая сырость — это привлекательная среда для их появления», — отмечает Зайчиков.
Эксперт подчеркивает, что с точки зрения экологии, появление жаб в домах может служить хорошим фактором.
«Это говорит о том, что, не так все и плохо с экологией в Ростове», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала о нашествии крыс во дворах жилых домов Ростова.