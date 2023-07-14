Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Напомним, что по информации СМИ, в ближайшие несколько лет средний уровень зарплат населения в Ростовской области превысит 60 тысяч рублей.
Экономист напоминает, что в Ростовской области грядет выборный процесс. Перед выборами всегда встает вопрос об улучшении благополучия граждан — депутаты собираются на выборы со своими программами.
«Естественно, каждый из кандидатов в депутаты обещает, что при его избрании, станет автором или соавтором законопроектов, которые доведут заработную плату до показателя, обеспечивающего достойный уровень проживания», — отмечает Артур Хачатрян.
Собеседник добавляет, что при расчете средней заработной платы в регионе не разделяют руководящий состав и рядовых сотрудников.
«Сегодня в думе рассматриваются определенные нормативные регламенты, согласно которым, рассчитывать среднюю заработную плату будут отдельно — по сотрудникам и по руководящему составу. Тут и будет видна существенная разница, которая позволит руководителям бюджетных организаций поднимать оплату труда своим работникам», — разъясняет эксперт.
Однако спикер предупреждает, что речь исключительно о бюджетных организациях.
«Нужно понимать, что задача любого предпринимателя заключается в получении максимальной прибыли. Если бизнесмен увеличит фонд оплаты труда, его продукция станет дороже и не конкурентоспособна. Предприниматель может попросту прогореть. Поэтому повышать зарплаты на коммерческих предприятиях — очень сложно», — резюмирует экономист.
Ранее RostovGazeta выясняла, как активизировались политические Telegram-каналы накануне выборов в Ростовской области.