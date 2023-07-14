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Экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове

14 июля 2023, 14:40
Фото: 1MI
Экономист разъяснил заявления властей о средней зарплате 60 тысяч рублей в Ростове
Когда речь идет о росте зарплат, надо понимать, что это касается бюджетных организаций Ростова. А увеличивать фонд оплаты труда на коммерческих предприятиях очень сложно, сообщил RostovGazeta экономист Артур Хачатрян.

Напомним, что по информации СМИ, в ближайшие несколько лет средний уровень зарплат населения в Ростовской области превысит 60 тысяч рублей.

Экономист напоминает, что в Ростовской области грядет выборный процесс. Перед выборами всегда встает вопрос об улучшении благополучия граждан — депутаты собираются на выборы со своими программами.

«Естественно, каждый из кандидатов в депутаты обещает, что при его избрании, станет автором или соавтором законопроектов, которые доведут заработную плату до показателя, обеспечивающего достойный уровень проживания», — отмечает Артур Хачатрян.

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Собеседник добавляет, что при расчете средней заработной платы в регионе не разделяют руководящий состав и рядовых сотрудников.

«Сегодня в думе рассматриваются определенные нормативные регламенты, согласно которым, рассчитывать среднюю заработную плату будут отдельно — по сотрудникам и по руководящему составу. Тут и будет видна существенная разница, которая позволит руководителям бюджетных организаций поднимать оплату труда своим работникам», — разъясняет эксперт.

Однако спикер предупреждает, что речь исключительно о бюджетных организациях.

«Нужно понимать, что задача любого предпринимателя заключается в получении максимальной прибыли. Если бизнесмен увеличит фонд оплаты труда, его продукция станет дороже и не конкурентоспособна. Предприниматель может попросту прогореть. Поэтому повышать зарплаты на коммерческих предприятиях — очень сложно», — резюмирует экономист.

Ранее RostovGazeta выясняла, как активизировались политические Telegram-каналы накануне выборов в Ростовской области.

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