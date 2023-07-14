Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
В БСМП Ростова в сознание пришла экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Туда ее госпитализировали после неудавшейся попытки суицида. Женщина, предположительно, совершила передозировку сильнодействующими таблетками.
От гибели ее спас сын, он успел вызвать врачей. Те промыли Золотаревой желудок, положили ее под капельницы и подключили кардиостимулятор. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое, уточняет Don Mash.
Официальной информации об инциденте пока не поступало. Подробности состояния Золотаревой уточняются.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост.