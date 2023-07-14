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Экс-главу Ростовского областного суда Золотареву подключили к кардиостимулятору

14 июля 2023, 16:08
Фото: Pxhere.com
Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева находится в БСМП
Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева находится в БСМП после возможного отравления лекарственными препаратами, пишут СМИ.

Экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву госпитализировали в реанимацию БСМП Ростова. Предположительно, она совершила неудачную попытку суицида. У женщины произошла передозировка таблетками.

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Сын Золотаревой успел вовремя вызвать врачей. Они промыли экс-судье желудок, поставили капельницы и подключили к кардиостимулятору. Ее состояние продолжает оцениваться как крайне тяжелое.

Don Mash пишет, что Золотарева уже пришла в сознание.

Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост.

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