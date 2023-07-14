Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Экс-главу Ростовского областного суда Елену Золотареву госпитализировали в реанимацию БСМП Ростова. Предположительно, она совершила неудачную попытку суицида. У женщины произошла передозировка таблетками.
Сын Золотаревой успел вовремя вызвать врачей. Они промыли экс-судье желудок, поставили капельницы и подключили к кардиостимулятору. Ее состояние продолжает оцениваться как крайне тяжелое.
Don Mash пишет, что Золотарева уже пришла в сознание.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост.