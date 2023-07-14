rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Изображение материала

Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарёва в реанимации после попытки суицида

14 июля 2023, 11:49
Фото: 1MI
Экс-председатель Ростовского облсуда Золотарёва в реанимации после попытки суицида
Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва, предположительно, находится в реанимации после возможной попытки самоубийства, пишет 1рнд.

Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева, предположительно, находится в реанимации после неудавшейся попытки суицида. Источники СМИ сообщают, что ее состояние оценивается как крайне тяжелое. За жизнь Золотаревой борются врачи.

«Даже если её жизнь будет спасена, женщина может остаться „овощем“, — приводит слова своего источника 1rnd.

Судебные решения экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой могут пересмотреть
Узнать подробнее

Официально о попытке самоубийства Золотаревой ничего не сообщалось. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.

Читайте также:
Уголовное дело могут завести против экс-главы Ростовского облсуда Елены ЗолотаревойОтставку председателя Ростовского областного суда Золотаревой приняли 7 апреляАрестованы председатель Ростовского облсуда Золотарева и ее заместитель Юрова
#Алина Заярная#Происшествие#18+#СМИ#Уголовное дело#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Обыски, аресты и отставки судей в Ростовской области в апреле 2023#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева попала в реанимацию
Подпишитесь
Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области
Сегодня, 09:34
Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР
Сегодня, 09:48
Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол
Сегодня, 08:28
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
Сегодня, 08:03
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за урагана до 15 июля
Сегодня, 07:45
Клиенты сети аптек «Апрель» в Ростовской области могут консультироваться с врачами
Сегодня, 12:33