Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Бывшая глава Ростовского областного суда Елена Золотарева, предположительно, находится в реанимации после неудавшейся попытки суицида. Источники СМИ сообщают, что ее состояние оценивается как крайне тяжелое. За жизнь Золотаревой борются врачи.
«Даже если её жизнь будет спасена, женщина может остаться „овощем“, — приводит слова своего источника 1rnd.
Официально о попытке самоубийства Золотаревой ничего не сообщалось. Информация об инциденте уточняется.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи.