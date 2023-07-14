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Эвакуатор спровоцировал массовое ДТП в Новочеркасске днем 13 июля

14 июля 2023, 10:10
Фото: Tuzlоvgrаd.ru
Эвакуатор спровоцировал массовое ДТП в Новочеркасске днем 13 июля
В Ростовской области произошла массовая авария с участием эвакуатора, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в четверг, 13 июля, на улице Харьковской в Новочеркасске. Водитель эвакуатора ехал в сторону улицы Поворотной, нарушил ПДД и врезался в Skoda Rapid.

От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Ларгус». В результате аварии никто не пострадал.

На М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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