Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Происшествие случилось в четверг, 13 июля, на улице Харьковской в Новочеркасске. Водитель эвакуатора ехал в сторону улицы Поворотной, нарушил ПДД и врезался в Skoda Rapid.
От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Ларгус». В результате аварии никто не пострадал.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее на М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.