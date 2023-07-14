ФАС и прокуратура России проконтролируют формирование цен на авиабилеты

Сотрудники ФАС будут осуществлять проверку, чтобы убедиться, что цены на авиабилеты для населения не завышены. Они также рассмотрят процесс формирования тарифов за обслуживание воздушных судов и проверят размер денежных средств, перечисляемых на сборы. План посещения аэропортов России уже составлен. Помимо Москвы и Татарстана, будут проверены еще 12 областей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».