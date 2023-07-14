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ФАС и прокуратура России проконтролируют формирование цен на авиабилеты

14 июля 2023, 09:01
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генеральная прокуратура России приняли решение о проведении контроля за формированием цен на авиабилеты. Проверка уже началась в двух аэропортах Татарстана.

Сотрудники ФАС будут осуществлять проверку, чтобы убедиться, что цены на авиабилеты для населения не завышены. Они также рассмотрят процесс формирования тарифов за обслуживание воздушных судов и проверят размер денежных средств, перечисляемых на сборы. План посещения аэропортов России уже составлен. Помимо Москвы и Татарстана, будут проверены еще 12 областей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На данный момент сотрудники ФАС и прокуратуры прибыли в аэропорты Татарстана. Проверка проводится в двух точках: в Казани и Нижнекамске.

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