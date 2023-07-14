Гендиректора одной из компаний в Ростовской области подозревают в уклонении от налогов. Органы недосчитались от него примерно 46 миллионов рублей. Делал это бизнесмен, как полагают следователи, умышленно. Он два года включал в финансовые отчеты недостоверную информацию.