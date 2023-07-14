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Гендиректора компании в Ростове подозревают в уклонении от налогов на 46 млн руб

14 июля 2023, 17:41
Фото: pxhere.com
Гендиректора одной из компаний в Ростове подозревают в неуплате налогов
Гендиректора одной из компаний в Ростове подозревают в неуплате налогов в размере 46 миллионов рублей, сообщили в Следкоме.

Гендиректора одной из компаний в Ростовской области подозревают в уклонении от налогов. Органы недосчитались от него примерно 46 миллионов рублей. Делал это бизнесмен, как полагают следователи, умышленно. Он два года включал в финансовые отчеты недостоверную информацию.

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Сейчас в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее владелец ростовских отелей, бизнесмен Андрей Марченко, подозреваемый в сокрытии налогов, записался в добровольцы Минобороны.

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#Алина Заярная#Происшествие#Уголовное дело#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Налоги в Ростовской области#Налоги#Новости
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