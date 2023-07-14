Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР

А еще в ГДР был незабываемый театр-варьете Фридрихштадтпаласт. Помню, этот чудесный балет всегда показывали в новогоднюю ночь. Была у нас такая телевизионная программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Генерал Галаджев Если все же то, о чем я пишу, многие еще помнят, то о генерале Галаджеве, стоявшем у истоков создания ГДР, мало кто знает. Но обо всем по порядку. Генерал-лейтенант Галаджев (Галаджян) Сергей (Саркис) Федорович (Теодоросович) родился 17 апреля 1902 года в Нахичевани-на-Дону в бедной армянской семье. Галаджев с юношеских лет работал на кирпичном заводе, а в 1919 году вступил в Красную армию. Воевал против Врангеля и Махно на Северном Кавказе. На него обратили внимание как на талантливого солдата и направили на курсы командиров.