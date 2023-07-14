Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Граничило на западе с ФРГ (Федеративная Республика Германии), на юго-востоке − с Чехословакией, на востоке − с Польшей, на севере омывалось Балтийским морем. 3 октября 1990 года вошло в состав ФРГ.
Чем запомнилась ГДР?
Для многих советских граждан ГДР была образцом социализма. Хотя, как мы знаем, не все жители Германской Демократической Республики тогда так думали.
И все же чем запомнилась мне ГДР? Прежде всего детскими игрушками. Но это понятно. Во времена моего детства ценились игрушки из Восточной Германии, в частности детская железная дорога. Запомнилось, что народным автомобилем в ГДР был «Трабант». Это что-то типа нашего «Запорожца», если так можно выразиться.
Что еще? Любимые приключенческие фильмы об индейцах снимались в ГДР на студии DEFA.
А еще в ГДР был незабываемый театр-варьете Фридрихштадтпаласт. Помню, этот чудесный балет всегда показывали в новогоднюю ночь. Была у нас такая телевизионная программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Генерал Галаджев Если все же то, о чем я пишу, многие еще помнят, то о генерале Галаджеве, стоявшем у истоков создания ГДР, мало кто знает. Но обо всем по порядку. Генерал-лейтенант Галаджев (Галаджян) Сергей (Саркис) Федорович (Теодоросович) родился 17 апреля 1902 года в Нахичевани-на-Дону в бедной армянской семье. Галаджев с юношеских лет работал на кирпичном заводе, а в 1919 году вступил в Красную армию. Воевал против Врангеля и Махно на Северном Кавказе. На него обратили внимание как на талантливого солдата и направили на курсы командиров.
Во время Великой Отечественной войны Галаджев является руководителем политического управления Юго-Западного фронта (1941 год). В этом качестве он участвует в битве за Москву. Далее Галаджева переводят на Сталинградский фронт. Он становится генерал-майором и принимает участие в Курской битве.
В июле 1944 года Сергею Федоровичу Галаджеву присваивают звание генерал-лейтенанта.
А вот дальше биография Галаджева тесно переплетается с историей возникновения ГДР. Дело в том, что после окончания Великой Отечественной войны по приказу и под контролем Сергея Федоровича издается ряд немецких газет. Но самое главное − он руководит работой группы Ульбрихта, когда она приступила к формированию основ для будущего коммунистического правления ГДР.
Более того, генерал Галаджев возглавлял политуправление Центральной группы советских войск на территории Австрии и Венгрии.
Сергей Федорович Галаджев скончался 23 декабря 1954 года в Москве. Был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Не знаю, кому как, но мне приятно осознавать, что у истоков создания ГДР стоял генерал Галаджев − выходец из Нахичевани-на-Дону!
И пусть Германской Демократической Республики больше не существует. Но в истории эта страна оставила яркий след. Это несомненно.
Георгий Багдыков