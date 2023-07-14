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Генерал Галаджев: как выходец из ростовской Нахичевани создавал социалистическую ГДР

14 июля 2023, 09:48
Фото: Bin im Garten/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Краевед Багдыков рассказал, как выходец из ростовской Нахичевани создавал ГДР

Краевед Багдыков рассказал, как выходец из ростовской Нахичевани создавал ГДР

Те, кто жил в советскую эпоху, хорошо помнят ГДР. Напомню, что Германская Демократическая Республика − первое социалистическое государство на территории Германии. Это государство было образовано 7 октября 1949 года.

Граничило на западе с ФРГ (Федеративная Республика Германии), на юго-востоке − с Чехословакией, на востоке − с Польшей, на севере омывалось Балтийским морем. 3 октября 1990 года вошло в состав ФРГ.

Чем запомнилась ГДР?

Для многих советских граждан ГДР была образцом социализма. Хотя, как мы знаем, не все жители Германской Демократической Республики тогда так думали.

И все же чем запомнилась мне ГДР? Прежде всего детскими игрушками. Но это понятно. Во времена моего детства ценились игрушки из Восточной Германии, в частности детская железная дорога. Запомнилось, что народным автомобилем в ГДР был «Трабант». Это что-то типа нашего «Запорожца», если так можно выразиться.

И все же чем запомнилась мне ГДР? Прежде всего детскими игрушками. Но это понятно. Во времена моего детства ценились игрушки из Восточной ГерманииИ все же чем запомнилась мне ГДР? Прежде всего детскими игрушками. Но это понятно. Во времена моего детства ценились игрушки из Восточной Германии
И все же чем запомнилась мне ГДР? Прежде всего детскими игрушками. Но это понятно. Во времена моего детства ценились игрушки из Восточной Германии
Фото: Stefan Kühn/cc by sa 3.0/wiki

Что еще? Любимые приключенческие фильмы об индейцах снимались в ГДР на студии DEFA.

А еще в ГДР был незабываемый театр-варьете Фридрихштадтпаласт. Помню, этот чудесный балет всегда показывали в новогоднюю ночь. Была у нас такая телевизионная программа «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Генерал Галаджев Если все же то, о чем я пишу, многие еще помнят, то о генерале Галаджеве, стоявшем у истоков создания ГДР, мало кто знает. Но обо всем по порядку. Генерал-лейтенант Галаджев (Галаджян) Сергей (Саркис) Федорович (Теодоросович) родился 17 апреля 1902 года в Нахичевани-на-Дону в бедной армянской семье. Галаджев с юношеских лет работал на кирпичном заводе, а в 1919 году вступил в Красную армию. Воевал против Врангеля и Махно на Северном Кавказе. На него обратили внимание как на талантливого солдата и направили на курсы командиров.

Во время Великой Отечественной войны Галаджев является руководителем политического управления Юго-Западного фронта (1941 год). В этом качестве он участвует в битве за Москву. Далее Галаджева переводят на Сталинградский фронт. Он становится генерал-майором и принимает участие в Курской битве.

В июле 1944 года Сергею Федоровичу Галаджеву присваивают звание генерал-лейтенанта.

В июле 1944 года Сергею Федоровичу Галаджеву присваивают звание генерал-лейтенанта.В июле 1944 года Сергею Федоровичу Галаджеву присваивают звание генерал-лейтенанта.
В июле 1944 года Сергею Федоровичу Галаджеву присваивают звание генерал-лейтенанта.
Фото: ru.hayazg.info/Добросовестное использование

А вот дальше биография Галаджева тесно переплетается с историей возникновения ГДР. Дело в том, что после окончания Великой Отечественной войны по приказу и под контролем Сергея Федоровича издается ряд немецких газет. Но самое главное − он руководит работой группы Ульбрихта, когда она приступила к формированию основ для будущего коммунистического правления ГДР.

Более того, генерал Галаджев возглавлял политуправление Центральной группы советских войск на территории Австрии и Венгрии.

Сергей Федорович Галаджев скончался 23 декабря 1954 года в Москве. Был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Не знаю, кому как, но мне приятно осознавать, что у истоков создания ГДР стоял генерал Галаджев − выходец из Нахичевани-на-Дону!

И пусть Германской Демократической Республики больше не существует. Но в истории эта страна оставила яркий след. Это несомненно.

Георгий Багдыков

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