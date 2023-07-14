Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Соответствующие изменения были приняты в окончательной редакции единогласно. А авторами стали около 400 человек.
В законе прописан запрет, как на хирургические операции, так и на применение специальных лекарственных препаратов. Вместе с этим запрещается менять пол и в государственных документах.
Когда закон вступит в силу, будут аннулированы все справки, по которым человек сменил пол, но еще не сменил паспорт. Есть исключения, они связаны с лечением врожденных аномалий и других заболеваний.
Добавим, что тем, кто ранее сменил пол, запретят усыновлять детей.
Ранее Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.