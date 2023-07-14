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Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол

14 июля 2023, 08:28
Фото: pxhere.com
Госдума запретила жителям в Ростовской области менять пол
Депутаты одобрили изменения в законодательство и запретили смену пола в России, в том числе Ростовской области, сообщили в Госдуме.

Соответствующие изменения были приняты в окончательной редакции единогласно. А авторами стали около 400 человек.

В законе прописан запрет, как на хирургические операции, так и на применение специальных лекарственных препаратов. Вместе с этим запрещается менять пол и в государственных документах.

Когда закон вступит в силу, будут аннулированы все справки, по которым человек сменил пол, но еще не сменил паспорт. Есть исключения, они связаны с лечением врожденных аномалий и других заболеваний.

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Добавим, что тем, кто ранее сменил пол, запретят усыновлять детей.

Ранее Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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