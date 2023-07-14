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Кассовые сборы в кинотеатрах Ростовской области выросли почти в два раза

14 июля 2023, 18:29
Фото: pxhere.com
В кинотеатрах Ростовской области с начала года почти в два раза выросли кассовые сборы
В кинотеатрах Ростовской области с начала года почти в два раза выросли кассовые сборы, сообщили в Фонде кино.

В первом полугодии 2023 года кассовые сборы кинотеатров Ростовской области составили 722 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда кинотеатры смогли заработать 384 миллиона рублей.

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Самым кассовым фильмом в Ростовской области в 2023 году на данный момент является «Дыхание», в регион картина заработала 4,67 миллиона рублей. Вторым по популярности стал фильм «Вызов», он собрал не намного меньше — 4,2 миллиона рублей. Третью строчку заняла картина «Назад к динозаврам». Ее сборы составили 3,7 миллиона рублей, уточняет «РБК Ростов».

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