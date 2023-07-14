Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
В первом полугодии 2023 года кассовые сборы кинотеатров Ростовской области составили 722 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда кинотеатры смогли заработать 384 миллиона рублей.
Самым кассовым фильмом в Ростовской области в 2023 году на данный момент является «Дыхание», в регион картина заработала 4,67 миллиона рублей. Вторым по популярности стал фильм «Вызов», он собрал не намного меньше — 4,2 миллиона рублей. Третью строчку заняла картина «Назад к динозаврам». Ее сборы составили 3,7 миллиона рублей, уточняет «РБК Ростов».
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