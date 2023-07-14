Клиенты сети аптек «Апрель» в Ростовской области могут консультироваться с врачами

Проконсультироваться онлайн по промокоду можно с терапевтом, кардиологом, педиатром, гинекологом и урологом — по данным СберЗдоровья, эти врачи входят в топ-10 самых востребованных врачей для онлайн-консультаций. Врачи могут дать второе мнение по уже поставленному диагнозу, помочь с расшифровкой анализов или снимков, дать пояснения по выписанным рецептам на препараты, а также рекомендовать скорректировать назначенное лечение, что также избавит от необходимости повторных очных визитов и ненужных анализов и обследований.