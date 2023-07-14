Клиенты сети аптек «Апрель» в Ростовской области могут консультироваться с врачами

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Купить или продлить подписку «Апрель» можно на 3, 6 или 12 месяцев. Консультации на сервисе СберЗдоровья будут доступны по промокоду, который выдаётся сразу после покупки или продлении подписки, на период равный сроку действия самой подписки. Активировать промокод можно на сайте или в приложении СберЗдоровья.
Проконсультироваться онлайн по промокоду можно с терапевтом, кардиологом, педиатром, гинекологом и урологом — по данным СберЗдоровья, эти врачи входят в топ-10 самых востребованных врачей для онлайн-консультаций. Врачи могут дать второе мнение по уже поставленному диагнозу, помочь с расшифровкой анализов или снимков, дать пояснения по выписанным рецептам на препараты, а также рекомендовать скорректировать назначенное лечение, что также избавит от необходимости повторных очных визитов и ненужных анализов и обследований.
На консультации врач задает вопросы, вместе с пациентом детально собирает анамнез, рекомендует сдать анализы или пройти обследования при необходимости, делает предположение о предварительном диагнозе и дает рекомендации по лечению. История обращения остается в системе СберЗдоровья, поэтому любой врач может изучить динамику болезни пациента, если он предоставит доктору доступ к медкарте.
«Апрель» — первый аптечный дискаунтер России, обслуживающий более 700 000 покупателей в день. Фармацевтическая сеть всегда удерживает самые низкие цены и делает наиболее выгодные предложения своим постоянным покупателям, позволяя заметно экономить. Благодаря Системе «Аптечный клуб», покупатели получают возможность приобретать лекарства по более низким ценам, в случае оплаты периода по карте программы лояльности. Такая программа лояльности успешно работает в 6500 аптечных пунктах федеральной сети и за счет своей выгодности продолжает привлекать новых клиентов.
СберЗдоровье — медицинский онлайн-сервис, лидер российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-консультации, дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неифекционными заболеваниями, корпоративное медицинское обслуживание компаний. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 7 тыс. частных клиник. Сервис растет ежегодно — более 2 млн онлайн-консультаций и услуг по онлайн-записи к врачам были оказаны в 2022 году.
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