Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:56
Уже в июне и начале июля на прилавках магазинов можно увидеть ярко-зеленую полосатую ягоду — арбуз, который так любят как взрослые, так и дети. Однако специалисты советуют воздерживаться от столь раннего употребления плодов. Считается, что ранние сорта, как правило, тепличные, могут содержать избыточное количество удобрений, стимулирующих рост и созревание.
Лучше всего употреблять плоды, созревшие естественным образом в положенное время. Специалисты Южного научного центра РАН рассказали, что ростовские арбузы «начинают массово поспевать в середине августа».
Соответственно, в августе, с наступлением арбузного сезона, уже можно покупать эти плоды, выращенные в открытом грунте.
Выбор этого бахчевого чуда — всегда лотерея. Никогда не знаешь, каким плод окажется внутри, под толстой зеленой коркой. Если повезет, мякоть будет сочной и сладкой, если нет — кисловатой и терпкой. Как гарантированно определить хороший продукт? Опытные любители определяют спелость постукиванием по плоду. Он «отзовется» звонким или глухим звуком. Первый говорит о том, что ягода спелая, а вот глухой звук — гарант того, что она еще не дозрела.
Еще один лайфхак — смотрите на хвостик, он должен быть подсохшим. Это значит, что плод был сорван не с зеленого стебля, на этапе созревания, а уже спелым, с сухой бахчи.
Отравление арбузом считается одним из самых распространенных. В сезон созревания плодов регистрируются сотни случаев арбузного отравления. Происходит это потому, что плод очень активно впитывает химические вещества, применяемые при выращивании. Преимущественно это нитраты. А поскольку его едят большими порциями, то и концентрация вредных веществ в организме у человека зашкаливает. Проявляется это тошнотой, рвотой, болями в животе. У больного наблюдается жидкий стул, иногда подъем температуры, озноб. Медики быстро и распознают симптомы интоксикации, и успешно купируют приступы.
Если вы отравились арбузом, самолечением заниматься не стоит, лучше вызвать врача. При острой картине — сразу скорую помощь. Однако для облегчения состояния можно выпить активированный уголь или другие сорбенты — полисорб, смекту и прочие.
Арбуз, как и другие представители бахчевых, хорошо растет при обилии солнца, в теплом, даже жарком климате. В России такие условия есть на юге, поэтому в сезон это лакомство везут в основном из Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ставрополья, с Кавказа. В Ростовской области тоже хорошо растут бахчевые. В регионе аграрии выращивают специальные сезонные ростовские сорта.
«Самый распространенный в Ростовской области сорт — „Каристан“ (урожай собирают с конца июля до конца сентября). Далее следуют сорта „Соренто“ и „Бонта“», — рассказал советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области, эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш.
Эксперт также предупредил о том, где не нужно покупать арбузы в сезон. Оказалось, у частников, которые продают сейчас плоды прямо вдоль трасс, с машин. По словам специалиста, именно такой товар напичкан химией и биодобавками. К тому же такие продавцы не имеют всей необходимой документации на товар.
На рынках и в фермерских лавках арбузы, как правило, можно купить именно летом. Это значит, что реализуется продукция сезонная. Ее чаще всего везут из соседних южных регионов — Астрахани, Ставрополья, Краснодара. Местные фермеры тоже сдают урожаи. Лидируют такие районы, как Аксайский, Азовский, Мясниковский, Неклиновский, Цимлянский и другие.
В сетевых магазинах бахчевые деликатесы появляются раньше, чем на рынке. Это говорит о том, что продукция либо тепличная, либо привозная из страны ближнего зарубежья — Казахстана, Узбекистана и пр. — оттуда, где сезон начинается раньше и арбузы уже поспели. В сезон магазины продают также и местные, и астраханские бахчевые.
В арбузе на 1 кг приходится 270 килокалорий, что является очень низким показателем. Поэтому продукт очень любят поклонники диет, считая, что поправиться от него невозможно. Сладкая мякоть действительно дарит чувство насыщения, при этом в ней отсутствуют жиры и холестерин. А содержатся калий, магний, кальций, витамины группы B, витамин А и C. При этом ягода на 95% состоит из воды и содержит большое количество фруктозы. Поэтому людям с болезнями почек и диабетикам ее нужно употреблять с осторожностью.
Специалисты считают, что здоровым малышам можно давать арбуз после того, как им исполнится год. Важно выбрать для ребенка сезонный спелый продукт, без нитратов. Также на первых порах нужно давать не более чем 100 граммов в день.