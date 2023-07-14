Выбор этого бахчевого чуда — всегда лотерея. Никогда не знаешь, каким плод окажется внутри, под толстой зеленой коркой. Если повезет, мякоть будет сочной и сладкой, если нет — кисловатой и терпкой. Как гарантированно определить хороший продукт? Опытные любители определяют спелость постукиванием по плоду. Он «отзовется» звонким или глухим звуком. Первый говорит о том, что ягода спелая, а вот глухой звук — гарант того, что она еще не дозрела.