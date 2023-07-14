Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды объявили спасатели в Ростовской области. На выходных в регионе прогнозируются ливни с градом и грозами. Скорость ветра может достигнуть 25 метров в секунду.
Из-за непогоды велик риск транспортного коллапса и подтопления на трассе М-4 «Дон». Ситуация осложнится большим потоком машин на автомагистрали, следующих в направлении курортов Краснодарского края и Крыма.
Водителей просят быть внимательными и запастись водой и лекарствами. В случае происшествий нужно незамедлительно позвонить спасателям.
Ранее власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды.