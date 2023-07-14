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Ливни с градом и пробки прогнозируются на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

14 июля 2023, 12:15
Фото: pxhere.com
Ливни с градом и пробки прогнозируются на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
На предстоящих выходных из-за непогоды трассу М-4 «Дон» может подтопить в Ростовской области, штормовое предупреждение на 15 июля объявили в региональном МЧС.

Штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды объявили спасатели в Ростовской области. На выходных в регионе прогнозируются ливни с градом и грозами. Скорость ветра может достигнуть 25 метров в секунду.

Из-за непогоды велик риск транспортного коллапса и подтопления на трассе М-4 «Дон». Ситуация осложнится большим потоком машин на автомагистрали, следующих в направлении курортов Краснодарского края и Крыма.

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Водителей просят быть внимательными и запастись водой и лекарствами. В случае происшествий нужно незамедлительно позвонить спасателям.

Ранее власти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогоды.

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