Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В Ростове мужчина выпал из окна строящегося дома. Здание находится на пересечении Кировского проспекта и Красноармейской улицы. Инцидент, предположительно, произошел вечером 13 июля.
Кем был мужчина и в каком состоянии он сейчас, неизвестно. На видео можно разглядеть, что он не был одет в строительную униформу.
В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.
Ранее труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове.