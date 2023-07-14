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Мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова

14 июля 2023, 14:07
Фото: 1MI
Мужчина выпал из окна строящегося дома в центре Ростова
Неизвестный мужчина выпал из окна строящегося дома на Кировском Ростове, видео инцидента распространяют в соцсетях.

В Ростове мужчина выпал из окна строящегося дома. Здание находится на пересечении Кировского проспекта и Красноармейской улицы. Инцидент, предположительно, произошел вечером 13 июля.

Кем был мужчина и в каком состоянии он сейчас, неизвестно. На видео можно разглядеть, что он не был одет в строительную униформу.

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В МВД инцидент пока никак не комментировали. Информация по нему уточняется.

Ранее труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове.

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