На портале Госуслуг предлагают создать раздел «Я — мама»

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По словам Лантратовой, некоторым молодым матерям не хватает опыта и знаний, и они обращаются за советами на сомнительные интернет-форумы, получая информацию из недостоверных источников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Предлагаемый раздел «Я — мама» будет содержать полную информацию о доступных льготах и других мерах поддержки, которые доступны для беременных женщин и молодых матерей.
Кроме того, на портале будет предусмотрена возможность дистанционной подачи заявлений на различные виды льгот.