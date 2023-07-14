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На портале Госуслуг предлагают создать раздел «Я — мама»

14 июля 2023, 09:00
Яна Лантратова, первый зампред комитета Государственной Думы по просвещению, выступила с предложением создать на портале госуслуг раздел под названием «Я — мама».

По словам Лантратовой, некоторым молодым матерям не хватает опыта и знаний, и они обращаются за советами на сомнительные интернет-форумы, получая информацию из недостоверных источников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Предлагаемый раздел «Я — мама» будет содержать полную информацию о доступных льготах и других мерах поддержки, которые доступны для беременных женщин и молодых матерей.

Кроме того, на портале будет предусмотрена возможность дистанционной подачи заявлений на различные виды льгот.

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