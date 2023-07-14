Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Непогоду прогнозируют в Ростове и Новочеркасске на выходных. В субботу, 15 июля, в городах пройдут мощные дожди с грозами, также они могут сопровождаться градом. Скорость ветра увеличится до 25 метров в секунду. Температура воздуха при этом днем составит +27 градусов, а вечером — +17.
В воскресенье, 16 июля, дожди прекратятся, однако небо останется пасмурным. Ветер утихнет до 15 метров в секунду. Столбики термометров днем замрут на отметке в +29 градусов, а вечером — в +20 градусов.
Напомним, из-за ливней с градом на выходных на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области прогнозируют пробки.