Непогоду прогнозируют в Ростове и Новочеркасске на выходных. В субботу, 15 июля, в городах пройдут мощные дожди с грозами, также они могут сопровождаться градом. Скорость ветра увеличится до 25 метров в секунду. Температура воздуха при этом днем составит +27 градусов, а вечером — +17.