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Оглушительные звуки взрыва встревожили жителей Таганрога вечером 14 июля

14 июля 2023, 16:21
Фото: pxhere.com
Оглушительные звуки взрыва напугали жителей Таганрога вечером 14 июля
Жители Таганрога сообщили об оглушительном взрыве в городе, сити-менеджер Андрей Фатеев объяснил это переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Жители Таганрога в соцсетях сообщили об оглушительных звуках, напоминающих взрыв или хлопок. «Аж стены задрожали», «Господи, так испугался, что чуть не упал по дороге», «Было очень страшно», — пишут они.

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Сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев поспешил успокоить граждан. Он написал, что, по информации военных, причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.

«Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие», — заключил он.

Вчера другое ЧП произошло в Таганроге. Вертолет Ми-28 во время полета зацепил и оборвал провода в городе.

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