Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Жители Таганрога в соцсетях сообщили об оглушительных звуках, напоминающих взрыв или хлопок. «Аж стены задрожали», «Господи, так испугался, что чуть не упал по дороге», «Было очень страшно», — пишут они.
Сити-менеджер Таганрога Андрей Фатеев поспешил успокоить граждан. Он написал, что, по информации военных, причиной хлопка стал переход самолета на сверхзвуковую скорость.
«Поводов для переживаний нет. Прошу сохранять спокойствие», — заключил он.
Вчера другое ЧП произошло в Таганроге. Вертолет Ми-28 во время полета зацепил и оборвал провода в городе.