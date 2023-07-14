ООО «ЭКОГРАД-Н» в Ростовской области совсем скоро отметит пятилетний юбилей

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Достигнуты существенные успехи в организации логистики, во взаимодействии с потребителями, муниципальными и правительственными органами власти. Воплощаются в жизнь идеи нацпроекта «Экология» по внедрению раздельного сбора вторсырья. О том, с какими результатами ООО «ЭКОГРАД-Н» подходит к празднованию пятилетнего юбилея — в материале RostovGazeta.
Руководитель ООО «ЭКОГРАД-Н» Галина Картушина уверена, что на пути экологического обращения с отходами, региональный оператор должен тесно взаимодействовать со всеми включенными в этот процесс организациями и структурами.
Потребители услуги, а именно — население и юридические лица, должны грамотно размещать производимые отходы в установленные для этого места. Административные органы оборудуют эти места и устанавливают оптимальный порядок утилизации отходов. Законодательные органы призваны определять правила утилизации отходов. А региональный оператор — своевременно вывозить накопленные отходы.
«Только совместная и слаженная работа всех звеньев этой цепи дает действительно ощутимые результаты на пути к созданию эффективной системы обращения с отходами», —подчеркивает Галина Картушина.
Именно поэтому работа регионального оператора направлена не только на улучшение собственных производственных и технологических процессов, но и на повышение уровня взаимодействия со всеми, кто вовлечен в этот процесс.
«Совместно с представителями муниципальных и областных органов власти мы охотно участвуем в различных акциях по очистке территорий от мусора», — отмечает заместитель директора ООО «ЭКОГРАД-Н» Олег Бутримов.
Только за минувшие три месяца 2023 года, компания приняла участие во Всероссийской акции «Вода России», где присутствовал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В акции по расчистке водоохранной зоны реки Дон Аксайского района, организованной Росприроднадзором и Фондом «Экология». В акции по вывозу автомобильных покрышек, организованной администрацией Батайска, в Большом экологическом фестивале в Новочеркасске.
Также «ЭКОГРАД-Н» — регулярный участник различных профильных съездов, форумов и круглых столов. Такой подход позволяет компании оставаться в курсе современных технологий и предлагать свои пути решения задач, имеющихся в сфере обращения с отходами.
В числе значимых мероприятий 2023 года с участием ООО «ЭКОГРАД-Н» эксперты отмечают Российский экологический форум в Подмосковье, VII съезд региональных операторов по обращению с ТКО в Москве, круглый стол на тему «Практика взаимодействия бизнеса с региональными операторами по вопросам обращения с ТКО» в Ростове-на-Дону.
«Каждый раз после таких мероприятий мы получаем новые идеи и решения, которые можно использовать в нашей работе. Находим новые точки взаимодействия со всеми организациями и структурами, задействованными в данной сфере», — рассказывает Олег Бутримов.
Для повышения эффективности работы, региональный оператор практически всегда находится на связи с потребителями услуги. В компании уверены — от такого подхода не только повышается эффективность обращения с отходами, но и успешно реализуется в жизнь идея нацпроекта «Экология» по внедрению раздельного сбора вторсырья.
«Мы постоянно ведем информационную работу с населением и юридическими лицами. Разъясняем необходимость заключения договоров с региональным оператором, порядок проведения начислений и правила размещения отходов на контейнерных площадках», — говорит начальник отдела по работе с клиентами Эльвира Недвигина.
Сотрудники «ЭКОГРАД-Н» замечают, что число жителей, не желающих заключать договор на вывоз мусора, с каждым годом становится меньше. Большинство людей стали относиться к мусорной реформе с пониманием и осознанием того, что обращение с ТКО — это обязательная к оплате коммунальная услуга.
Одной из насущных проблем регионального оператора остается борьба с постоянно образующимися свалочными очагами. Такие очаги возникают чаще всего на месте стихийного скопления отходов, не входящих в разряд ТКО. Их запрещено размещать в обычные контейнеры. Ведь вместо того, чтобы быть утилизированными в специализированных местах, такие отходы, собранные в ненадлежащем месте, могут стать причиной загрязнения городов и природных ресурсов донского края.
«Строительные отходы, автомобильные шины, ветки от опиловки деревьев — все это должно утилизироваться силами собственника отходов, — разъясняет начальник отдела по экологическому контролю Анна Терешина. — Но, к сожалению, некоторые граждане и организации, видимо, в целях экономии денег, предпочитают выбросить свой мусор в ближайший овраг или свалить рядом с контейнерной площадкой, чем законно утилизировать».
Мониторинг свалочных мест специалисты ООО «ЭКОГРАД-Н» ведут регулярно. Все нарушения актируются и направляются собственнику для принятия соответствующих мер.
Только за первое полугодие 2023 года отделом экологического контроля ООО «ЭКОГРАД-Н» было обнаружено и зафиксировано свыше 19 тысяч м3 свалок, из которых 9 тысяч м3 относились к твердым коммунальным отходам, а свыше 10 тысяч м3 к промышленным отходам и отходам производства.
Всего же, с начала года региональный оператор вывез порядка 900 тысяч м3 отходов.
Нередко причиной возникновения стихийного скопления отходов становятся крупногабаритные отходы (КГО). В их числе — мебель, бытовая техника, предметы обихода. Вывоз данного вида отходов входит в обязанности регионального оператора. Однако из-за огромных размеров, такой мусор не помещается в обычные контейнеры.
«Вывоз таких отходов мы осуществляем при условии размещения их в специально установленных местах складирования — в оборудованных отсеках на контейнерных площадках, в установленных 8-ми или 20-ти кубовых мульдах», — разъясняет начальник производственного отдела Николай Филоменко.
Собеседник подчеркивает, что если на ближайшей контейнерной площадке не предусмотрено размещение КГО, то собственник должен самостоятельно доставить крупногабаритные отходы на ближайшую контейнерную площадку, где имеется такая возможность. Список контейнерных площадок для КГО в зоне действия работы Новочеркасского МЭОКа опубликован на официальном сайте ООО «ЭКОГРАД-Н».
«Оставление КГО вне установленных мест складирования не только ухудшает экологическую обстановку, но и ведет к административной ответственности», — добавляет Филоменко.
Одной из главных задач реформы по обращению с отходами является минимизация объемов захоронения, создание системы переработки ТКО и производство сырья для повторного использования. Стремясь к реализации этой цели, регоператор продолжает работу по созданию нового отходоперерабатывающего комплекса.
«Находясь в Кагальницком районе, комплекс позволит существенно увеличить объемы отобранного из ТКО сырья, пригодного для переработки» — отмечает отдела по охране окружающей среды Алла Долженкова.
Не менее важным направлением для развития раздельного сбора мусора является информационная подготовка населения.
«Ведь до сих пор мы периодически сталкиваемся с непониманием и нежеланием населения включаться в систему раздельного сбора. Поэтому неустанно ведем разъяснительную просветительскую работу. Проводим эко-уроки и мастер-классы, участвуем в качестве спонсоров в различных экологических акциях и мероприятиях», — отмечает начальник административного отдела Наталья Кондратьева.
В рамках экологических мероприятий региональный оператор не только предоставляет сотрудников и технику для вывоза собранных отходов. А также, старается познакомить людей на практике с системой раздельного сбора мусора. Например, предоставляет реальную возможность отсортировать отходы в баки раздельного цвета. Для этих целей «ЭКОГРАД-Н» закупил несколько комплектов разноцветных контейнеров. Их планируют задействовать на массовых мероприятиях и экологических акциях для популяризации системы раздельного сбора.
«Только на Большом экологическом фестивале в Новочеркасске, в мае этого года, при помощи таких контейнеров за день было собрано свыше тонны качественного вторсырья.
Сегодня региональный оператор расширяет список городов, в которых планирует участвовать в проведении эко-уроков для детей школьного и дошкольного возрастов.
Раньше был только Азов, затем в первой половине 2023 года присоединился Новочеркасск. Сейчас мы планируем запустить эко-уроки и в Аксае», дети — это самая благоприятная аудитория. Они открыты к новым идеям и охотно включают в свою жизнь привычку экологического принципа раздельного сбора мусора — рассказывает Наталья Кондратьева.
«За время работы нашей компанией было сделано очень много, запланировано еще больше. В ближайшие годы мы также планируем не только совершенствовать работу по обслуживанию населения в технологическом плане, но и закончить строительство нового комплекса для переработки и размещения отходов. Современный комплекс принесет донскому краю новые рабочие места, миллионы налоговых отчислений в бюджет области, и, конечно же, улучшит экологию региона, снизив объем отходов, подлежащих захоронению», — резюмирует Галина Картушина.