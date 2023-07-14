ООО «ЭКОГРАД-Н» в Ростовской области совсем скоро отметит пятилетний юбилей

«За время работы нашей компанией было сделано очень много, запланировано еще больше. В ближайшие годы мы также планируем не только совершенствовать работу по обслуживанию населения в технологическом плане, но и закончить строительство нового комплекса для переработки и размещения отходов. Современный комплекс принесет донскому краю новые рабочие места, миллионы налоговых отчислений в бюджет области, и, конечно же, улучшит экологию региона, снизив объем отходов, подлежащих захоронению», — резюмирует Галина Картушина.