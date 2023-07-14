Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Автор рассказал, что пошел выбрасывать мусор и заметил крышку от гроба, что его сильно удивило. Ее просто прислонили к мусорному контейнеру.
«Кто-то передумал умирать?», — поинтересовался местный житель. Пользователи в комментариях написали, что ситуация довольно странная.
Кто мог это сделать и куда делась остальная часть гроба, на данный момент остается неизвестно, ответ на этот вопрос теперь очень интересует местных жителей.
До этого ритуальщики из Шахт извинились за выброшенные гробы на кладбище.
Ранее появилась информация, что услуги погребения могут подорожать на 11% в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.