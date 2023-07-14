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«Передумали умирать?»: крышку гроба выбросили на мусорку в Новошахтинске

14 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI
«Передумали умирать?»: крышку гроба выбросили на мусорку в Новошахтинске

Неизвестные выбросили крышку гроба на улице в Новошахтинске

Жителей Новошахтинска удивила выброшенная возле мусорных контейнеров крышка гроба, сообщили они в соцсетях.

Автор рассказал, что пошел выбрасывать мусор и заметил крышку от гроба, что его сильно удивило. Ее просто прислонили к мусорному контейнеру.

«Кто-то передумал умирать?», — поинтересовался местный житель. Пользователи в комментариях написали, что ситуация довольно странная.

Ритуальщики из Шахт извинились за выброшенные гробы на кладбище
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Фото: ТГ канал Это Ростов!

Кто мог это сделать и куда делась остальная часть гроба, на данный момент остается неизвестно, ответ на этот вопрос теперь очень интересует местных жителей.

До этого ритуальщики из Шахт извинились за выброшенные гробы на кладбище.

Ранее появилась информация, что услуги погребения могут подорожать на 11% в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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