Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию БСМП экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Предположительно, она пыталась покончить жизнь самоубийством. У женщины произошла передозировка опасными таблетками. Жизнь ей спас сын. Он вовремя вызвал скорую.
Сейчас Золотарева находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. По разным данным, она лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии.
Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.
Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост.