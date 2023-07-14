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После отравления таблетками экс-главу Ростовского облсуда Золотареву обнаружил сын

14 июля 2023, 13:21
Фото: 1MI
После отравления таблетками экс-главу Ростовского облсуда Золотареву обнаружил сын
Жизнь экс-главе Ростовского областного суда после отравления таблетками спас сын, вовремя вызвавший скорую, пишет Don Mash.

СМИ сообщили о госпитализации в реанимацию БСМП экс-главы Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Предположительно, она пыталась покончить жизнь самоубийством. У женщины произошла передозировка опасными таблетками. Жизнь ей спас сын. Он вовремя вызвал скорую.

Сейчас Золотарева находится в реанимации. За ее жизнь борются врачи. По разным данным, она лежит либо в отделении кардиологии, либо в отделении токсикологии.

Стали известны подробности госпитализации экс-главы Ростовского облсуда Золотаревой
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Официальных подробностей об инциденте пока не поступало. Информация о состоянии Золотаревой уточняется.

Напомним, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ позволила возбудить уголовное дело в отношении экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, подозреваемой во взяточничестве вместе со своими коллегами. Весной в Ростовской области прошли масштабные обыски в домах судей, в результате которых были обнаружены наличные на сумму около 200 миллионов рублей, а также предметы роскоши и брендовые вещи. Это спровоцировало серьезный общественный резонанс, из-за которого Елена Золотарева лишилась статуса судьи и покинула свой пост.

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